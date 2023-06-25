Жена Остапчука отпраздновала день рождения

Телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Молодая жена шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, отгуляла день рождения. Праздник получился ярким и веселым.

Фото Владимир Остапчук с супругой выставили в Instagram.

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Екатерина Полтавская отметила свое 23-летие в одном из уютных ресторанов Киева. Жена Владимира Остапчука нарядилась в атласное розовое платье. В день рождения девушка получила немало роскошных цветов и личное поздравление от звезды сериала "Крепостная" Наталки Денисенко.

Супруга Владимира Остапчука отгуляла день рождения. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Супруга Владимира Остапчука отгуляла день рождения. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Супруга Владимира Остапчука отгуляла день рождения. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Торт для супруги Владимира Остапчука. Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук поздравил любимую. Фото: instagram.com/poka.tya

Супруга Владимира Остапчука отгуляла день рождения. Фото: instagram.com/poka.tya

Супруга Владимира Остапчука отгуляла день рождения. Фото: instagram.com/poka.tya

Поздравление от Наталки Денисенко. Фото: instagram.com/poka.tya

"Катюша, прекрасная девушка! Поздравляю тебя с твоим днем рождения! Очень жаль, что в этот день я не могу лично тебя обнять и поздравить…Обнимаю тебя и целую этим букетом. Будь самой счастливой", — написала актриса.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Впрочем, оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее жена шоумена Владимира Остапчука сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.