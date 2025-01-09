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Роскошный дом Пэрис Хилтон в Малибу сгорел дотла — видео

9 января 2025 10:45
Мария Покровская - Редактор
Пожар в Калифорнии уничтожил дотла дом Пэрис Хилтон - видео
Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton
Мария Покровская - Редактор

Разрушительный пожар в штате Калифорния (США) не обошел дом светской львицы и певицы Пэрис Хилтон. Роскошный особняк звезды в Малибу сгорел дотла.

В своем Instagram Пэрис обратилась к поклонникам и показала последствия трагедии.

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Звезда призналась, что ей трудно описать словами те чувства, которые она переживает. Пэрис и ее муж Картер Руэм в прямом эфире видели, как их семейное гнездышко уничтожает пожар. К счастью, супруги и их дети — сын Феникс и дочь Лондон — не пострадали.

"Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорел дотла в прямом эфире — это то, что никто и никогда не должен пережить. Этот дом был местом, где мы создали столько драгоценных воспоминаний. Это место, где Феникс сделал свои первые шаги, и где мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондон. Несмотря на ужасную потерю, я благодарна за то, что моя семья и домашние любимцы в безопасности", — написала знаменитость.

Пэрис и ее команда "11:11 Media Impact Team" также помогают пострадавшим в результате пожара и уже обратились к благотворительным и волонтерским организациям, чтобы оказать необходимую помощь.

"Мое сердце и молитвы обращены к каждой семье, которая пострадала от этих пожаров. Ко всем людям, которые потеряли свои дома, свои воспоминания и своих любимых домашних животных. Мое сердце болит за тех, кто все еще находится в опасности или оплакивает большие потери. Опустошение невозможно представить. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно разбивает сердце.

Отважные пожарные и спасатели, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить нас, — вы настоящие герои. Я очень благодарна за ваше мужество, преданность и невероятные жертвы, на которые вы идете ради спасения жизней и победы в этой невероятной битве. Спасибо вам от всего сердца", — обратилась к соотечественникам Пэрис.

Напомним, что дом в Малибу певица и ее муж приобрели не так давно. Роскошное поместье на берегу океана обошлось паре в 8,4 млн долларов.

Дом Пэрис Хилтон в Малибу
Дом Пэрис Хилтон в Малибу. Фото: idesignarch.com

Напомним, не только Пэрис уже потеряла свою недвижимость в Лос-Анджелесе. Сгорел дотла дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер и ее мужа Адама Броуди.

Також мы писали, что победительница "Холостяка" Александра Шульгина вместе с семьей экстренно эвакуировалась из своего дома.

пожар Пэрис Хилтон зарубежные звезды дом Лос-Анджелес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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