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Раскрыта дата проведения церемонии награждения Оскар в следующем году

24 апреля 2023 21:57
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Раскрыта дата проведения церемонии награждения Оскар в следующем году
Статуэтка "Оскар", которую каждый год традиционно получают лучшие кинематографисты мира. Фото: oscars.org
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Церемония Оскар, известная своим строгим дрескодом, традиционно проходит в начале года. Известно, что уже второй раз подряд мероприятие будет проходить в марте. Причиной такого решения стало увеличение количества зрителей.

Победители 96-й церемонии будут объявлены 10 марта 2024 года, сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и наук.

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Подробности

Вместе с датой проведения Киноакадемия также раскрыла и другие важные даты. К примеру, подать заявки на общие категории можно не позднее 18 ноября 2023 года, а голосовать за составление шортлиста можно будет уже с 18 по 21 декабря этого года.

Само голосование по номинациям запланировано с 11 по 16 января 2024 года, а список номинантов объявят 23 января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Финальное голосование за победителей начнется 22 февраля. Церемония награждения, которая состоится в театре Dolby в Голливуде, будет транслироваться более чем в 200 странах.

Напомним, недавно стало известно о съемках сериала "Сумерки".

В украинский кинопрокат вышел американский фильм ужасов "Дети кукурузы", снятый по роману Стивена Кинга.

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