Раскрепощенная Наталья Денисенко примерила прозрачное платье: мужчина-актер одобрил

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

После скандального выпуска проекта ведущего Владимира Остапчука в сети стало популярным среди женщин восхищаться собственной природной красотой. Актриса Наталка Денисенко тоже не удержалась от поста в честь прекрасного.

Видео, на котором позирует в прозрачном платье, актриса запостила в Instagram.

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Актриса Наталка Денисенко порадовала подписчиков видео, на котором позирует в прозрачном платье без белья. Наряд эффектно подчеркивает роскошное тело звезды.

"Женщина — это большая сила мира. Я здесь немного выпала из инста жизни из-за бешеной загрузки на работе. Скажите, актуальны вам размышления о "10/10"? потому что есть некоторые мысли", — прокомментировала сообщение Денисенко.

Фоловеры были в восторге от увиденного и заверили актрису, что она не 10/10, а 100000/100000. Пост понравился Ольге Сумской, Лесе Никитюк и другим звездным личностям, среди которых супруг Денисенко, актер, который сейчас находится в рядах ВСУ, Андрей Фединчик.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательными.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.