Трендовий верхній одяг на весну та літо 2026: головні моделі сезону

Тепла погода часто буває примхливою: вранці змушує кутатися від прохолоди, вдень тішить сонцем, а ввечері здіймає вітер чи раптово наганяє дощ. Саме тому без класного верхнього одягу навіть улітку нікуди. Класна новина в тому, що практичні речі зараз на піку популярності.

Кольоровий денім

Джинсовка — це база, яка, здається, була з нами завжди. Вона рятує, коли треба швидко щось накинути поверх майки, легкого літнього сарафана чи базової футболки. Але якщо класичний синій колір уже трохи набрид, придивіться до кольорового деніму.

Зараз шалено актуальні куртки у ніжних вершкових та рожевих тонах, а також більш сміливі варіанти — графітові чи глибокі червоні. Ще як варіант можна підібрати джинси або спідницю в тон до куртки, створивши монохромний костюм. Такий прийом завжди візуально витягує силует і робить аутфіт дорожчим.

Вітрівки, які більше не про спорт

Ми звикли, що тонка куртка з капюшоном — це одяг для пробіжок або походів у гори. Забудьте про це. Сьогодні вітрівка перетворилася на головну фішку повсякденного міського стилю.

У тренді вільні об'ємні силуети, моделі з високою горловиною та тканини з легким, ледь помітним відливом. Сміливо міксуйте таку куртку не лише зі звичними спортивками чи кедами, а й з речами з зовсім іншої "опери": короткими сукнями, шортами-бермудами чи навіть легкими напівпрозорими спідницями.

Піджак з чоловічого плеча

Вільний oversize-жакет — це справжня інвестиція в гардероб. Він миттєво збирає образ, додає йому правильної структури та легкої, стильної недбалості.

Модні блогери обожнюють поєднувати такі об’ємні піджаки з широкими розслабленими джинсами. Якщо шукаєте щось цікаве, зверніть увагу на деталі:

виразні, чітко окреслені плечі;

великі накладні кишені;

асиметричний крій або застібка на запах.

У спекотні дні його можна накинути просто на голе тіло поверх короткого топа чи бра-топа, а для прохолодного вечора чи офісу підійде класичне комбо з сорочкою та строгими штанами.

