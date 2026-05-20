Чим замінити білу сорочку у 2026 році: модні блузи (фото)

Лаконічні сорочки та строгі силуети, звісно, залишаються базою, але цього сезону на перший план виходить романтичніший стиль. Тому бохо-шик знову актуальний, і головним мастхевом теплого сезону стають невагомі, повітряні блузи.

Якщо ви думали, що бохо — це виключно про фестиваль Coachella, то дизайнери у 2026 році готові посперечатися. Модні гіганти на кшталт Zimmermann та Etro надихнулися естетикою 1970-х і повернули богемний стиль на подіуми, але у значно сучаснішому та вишуканішому прочитанні. Слідом за ними тренд підхопили Isabel Marant, Valentino, M.Marquise та Sarawong.

Що шукати в магазинах

Одяг не повинен сковувати, він має "жити" разом із вами. Зверніть увагу на такі деталі в блузах:

Об’ємні рукави-буфи та багатошарові волани.

Делікатне мереживо, вишивка та акцентні зав'язки замість звичних ґудзиків.

Напівпрозорі тканини (шифон, тюль) або невагома бавовна та муслін, у яких не спекотно навіть у липні.

Романтичні квіткові принти та ніжні пастельні відтінки.

З чим це носити, щоб не мати дивний вигляд

Найважливіше правило з об'ємними речами — тримати баланс. Ось кілька готових ідей, які легко повторити:

Спробуйте скомбінувати богемну блузу з ультрамодними брюками-балонами та простими балетками. Вийде свіжо і дуже зручно. Інший варіант — поєднання мереживної блузи з короткими капрі та елегантними мюлями. Бохо ще неймовірно гарний вигляд має із чіткими, строгими лініями. Спробуйте заправити повітряну блузу в лаконічну спідницю-олівець або спідницю з низькою посадкою (можна обрати міні з драпіруванням). На ноги — шкіряні босоніжки чи в’єтнамки на підборах, і образ для вечірнього коктейлю готовий. Найпростіший спосіб стилізувати романтичну блузу — вдягнути її з джинсами. Підійдуть як звичайні прямі моделі, так і широкі loose-fit. До речі, якщо блуза світла чи пастельна, спробуйте скомбінувати її з трендовим кольоровим денімом — контраст фактур буде максимальним.

Якщо хочеться повної свободи, згадайте про штани кльош. Об'ємний верх і рухливий низ створюють неймовірно кінематографічний силует під час ходьби. Тільки не забудьте додати сюди масивні, помітні прикраси, щоб поставити правильну фінальну крапку.

