Элитная одежда от украинских дизайнеров: вещи, которые покупают все

Магазин BALYKINA. Кадр из видео

Украинские бренды доказали, что ярлык "Made in Ukraine" является настоящим знаком престижа. Мировые поп-дивы все чаще выбирают для своих самых громких выходов одежду от наших дизайнеров и дизайнеров.

Новини.LIVE со ссылкой на команду YouTube-канала "Феномен UA" разобралась, как украинскому люксу удалось подвинуть на шахматной доске моды таких гигантов, как Chanel или Dior.

FROLOV

Если вы видите на сцене Бейонсе, Дженнифер Лопес или Сабрину Карпентер в откровенном, но в то же время невероятно изящном наряде с вышитым кристаллами сердцем — это работа киевлянина Ивана Фролова.

Лопес в наряде от FROLOV. Кадр из видео

Иван грезил модой с детства, прошел путь от помощника в ателье до основателя собственного бренда в 2015 году. Дизайнер создает вещи, которые живут двойной жизнью: длинное вечернее платье легким движением руки превращается в мини, а брюки в дерзкие шорты. Кроме мировых звезд, он активно одевает и наших артистов, создавая сложные сценические образы, например, для группы Ziferblat на нацотборе на Евровидение.

Ruslan Baginskiy

Сегодня фирменный монограммный логотип "RB" знает каждый, кто хоть немного интересуется стилем. Однако сам Руслан Багинский в свое время учился во Львове вообще на географа. Страсть к стилю взяла свое: парень подрабатывал на съемках, а потом попал в старое львовское ателье, где и влюбился в ремесло создания шляп.

Читайте также:

Руслан Багинский. Кадр из видео

Стартовать было трудно из-за нехватки финансов, но помогла семья — бабушка, друг детства Петр Ясинский и мама, которая до сих пор руководит производством. С 2015 года бренд Ruslan Baginskiy сделал невероятный скачок. Шляпки от дизайнера покупают сестры Хадид, Мадонна, Рианна, и даже покойная королева Елизавета ІІ имела такой аксессуар в своей коллекции.

BALYKINA

История Алины Балыкиной — это идеальный пример того, что большие бюджеты на старте не являются решающими. До запуска именного бренда BALYKINA в 2019 году Алина уже имела более десяти лет опыта в создании крафтовых аксессуаров и совладении другими марками, такими как Pure и Between.

Однако собственный проект она запускала с минимальным капиталом в 800 долларов, арендовав крошечное помещение на чердаке, где работала всего одна портниха. Сегодня ее платья обожают за то, что они умеют "подстраиваться" под женщину. Главный секрет — двусторонний крой и возможность менять длину или форму изделия прямо на ходу.

Феномен этих брендов не в том, что они используют какие-то космические материалы. Они продают характер, смелость и новую эстетику. Это и есть современный украинский люкс — интеллектуальный, гибкий и очень заметный на мировой арене.

Ранее мы писали о том, какую модель очков в 2000-х носит Белла Хадид. Девушка продолжает задавать тренды.

Также мы сообщали, какая верхняя одежда будет актуальной даже летом. Это те практичные вещи, что могут быть в тренде годами.