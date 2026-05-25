Модні сонцезахисні окуляри на літо 2026: тренд від Белли Хадід (фото)

Головна Гламур

Усі модниці шукають їх: Белла Хадід повернула в моду окуляри 2000-х

Дата публікації: 25 травня 2026 11:38
Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid

Коли сонце починає вже активно проявляти себе, перше, про що згадуєш — сонцезахисні окуляри. Вони і від сліпучого світла рятують, і миттєво прикрашають навіть найпростіший лук. Якщо класика вже трохи набридла і хочеться чогось свіжого, варто підглянути, що зараз носить Белла Хадід. Ця дівчина точно знає, як задавати тренди.

Які окуляри носить модель, розповість Новини.LIVE.

Які окуляри повернула в моду Белла Хадід

Нещодавно вона виклала в Instagram нові фотки, де засвітила, схоже, головний хіт цього літа. Це такий собі мікс швидкості та котячої грації: дуже вузькі, витягнуті окуляри, які нагадують суміш спортивних масок для бігу чи лиж і зухвалих "котячих очей" з епохи 2000-х.

Ось чому ця модель зараз підірве тренди:

  • Вони настільки вузькі та витягнуті до скронь, що візуально роблять вилиці чіткішими, а погляд трохи хижим.
  • Оправа не плоска, вона ніби огинає обличчя. Це має максимально футуристичний вигляд.
  • Хоч це і "котяче око", тут немає нічого від стилю ретро чи пін-апу. Завдяки тонкій чорній оправі та темному склу аксесуар має максимально строгий і суворий вигляд.
  • Окуляри сидять досить низько і щільно, створюючи той самий загадковий образ супермоделі, яка ховається від папараці.

Белла вирішила не зупинятися лише на аксесуарах і показала їх у найкращих традиціях стилю Y2K.

Окуляри Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid

Вона поєднала окуляри з короткою джинсовою спідницею асиметричного крою та яскравою об'ємною футболкою, яку зав'язала на талії. Вийшов ідеальний розслаблений аутфіт для спекотних днів, який варто взяти на озброєння.

Юлія Радар - Редактор
Юлія Радар
