Анатолий Анатолич осудил украинцев, говорящих на русском – видеообращение

Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский радиоведущий и шоумен Анатолий Анатолич записал видеообращение в Instagram. Украинский ведущий обратился к украинцам и осудил тех украинских граждан, которые за границей общаются на русском.

Свое видеообращение Анатолий Анатолич разместил на странице в социальной сети Instagram.

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Обращение к украинцам

Украинский шоумен рассказал, как за один день в столице Польши, городе Варшаве, он был в шоке от украинцев. Там он заметил, что некоторые граждане его страны общаются на русском, из-за чего очень трудно понять, то украинец или россиянин.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Вот я побывал один день в Варшаве и что понял. Здесь действительно много россиян. Проблема в том, что определить, украинец это или россиянин, почти невозможно. Вы можете дома говорить действительно по-русски, если вам удобно. Но если вы хотите идентифицировать себя, что вы украинцы, то единственный способ — разговаривать на украинском", — заявил во время своего обращения Анатолий Анатолич.

Публикация Анатолия Анатолича с видеообращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Также он отметил, что его очень удивляют украинцы, которые продолжают общаться на русском, и призвал их не позориться.

"Реально, это настолько меня удивляет... Уважаемые украинцы, я очень вас прошу, разговаривайте по-украински на людях за границей. Ну не позорьтесь", — также обратился на видео известный украинский радиоведущий и шоумен Анатолий Анатолич.

Обстрел возле дома Анатолия Анатолича

Ведущий и шоумен показал, как возле его дома в Вышгороде Киевской области упала российская ракета. Шоумен поделился фотографиями, где можно увидеть последствия обстрелов жилого дома.

"Семь минут от моего дома пешком. Две минуты на авто. Вышгород", — подписал свои фотографии Анатолий Анатолич.

Публикация Анатолия Анатолича с обстрела дома в Вышгороде. Фото: скриншот из Instagram

На снимках можно увидеть, как из-за обстрела пострадало очень много автомобилей, а у людей выбиты окна в квартирах.

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