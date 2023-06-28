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Розлючений Коля Сєрга публічно принизив Монатіка: "Суцільна брехня і пропаганда"

28 червня 2023 13:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Сєрга публічно принизив Монатіка – українці не підтримали
Український співак та ведучий Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український виконавець, телеведучий та колишній ведучий програми "Орел і Решка" Коля Сєрга висловився про зірок. Популярний співак розповів про українських зірок під час війни, зокрема, про артиста MONATIK, який виїхав за кордон.

Відповідну публікацію Коля Сєрга розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Український ведучий почав хейтити різних зірок за їхню діяльність під час війни. Зокрема, Коля Серга почав критикувати різних українських зірок та довіру до них з боку глядачів.

"Оплески, посмішки, фотографії з артистом — це прояв довіри. Довіра — це завжди подарунок того, хто довіряє. Довіру неможливо вимагати. Її можно заслужити. А для цього потрібно побачити і почути людей. Дізнатися, чого потребують, хочуть вони, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти. Інакше буде тільки супротив і ще більше відторгнення", — написав Коля Сєрга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

Зокрема, висловився український ведучий і про MONATIK, розповівши про те, що потрібно казати йому, знаходячись за кордоном. Втім, таку заяву не сильно оцінили підписники українського ведучого, які почали критикувати його за такі слова.

  • Суцільна брехня і пропаганда! Монатік ніколи не втікав, з самого початку і по сьогоднішній день допомагає Україні, збирає величезні кошти на допомогу, співає для наших захисників
  • Коля, що таке мелеш про Монатіка? Нащо ти стравлюєш українців між собою. Тим паче тих українців, які кожного дня працюють для України. Монатік сьогодні дає концерт в Запоріжжі, і постійно виступає для наших військових! Нашо ця брехня. Він хоча б форму не надягає для позерства
  • Не згодна стосовно Барських і Монатіка — вже більше року кожний з них дає благодійні концерти, відкривають збори для постраждалих і ЗСУ, перекладають свої пісні на українську. І дуже не гарно ви перекрутили посил пісні, прямо дуже розчарована
Коментарі зі сторінки Колі Серги
Коментарі зі сторінки Колі Сєрги. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Колі Серги
Коментарі зі сторінки Колі Сєрги. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Колі Серги
Коментарі зі сторінки Колі Сєрги. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Коля Сєрга виступив перед розмінувальниками Херсонщини.

Раніше ми розповідали про те, що український співак Коля Сєрга висловився про свою нову пісню.

Також ми повідомляли про те, що артист Коля Сєрга представив нову пісню, написану з воїном ЗСУ.

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