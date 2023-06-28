Коля Серга публично унизил Монатика – украинцы не поддержали

Украинский певец и ведущий Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Украинский исполнитель, телеведущий и бывший ведущий программы "Орел и Решка" Коля Серга высказался о звездах. Популярный певец рассказал об украинских звездах во время войны, в частности, об уехавшем за границу артисте MONATIK.

Соответствующую публикацию Коля Серга разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинский ведущий начал хейтить разных звезд за их деятельность во время войны. В частности, Коля Серга начал критиковать разных украинских звезд и доверие к ним со стороны зрителей.

"Аплодисменты, улыбки, фотографии с артистом — это проявление доверия. Доверие — это всегда подарок доверяющему. Доверие невозможно требовать. Его можно заслужить. А для этого нужно увидеть и услышать людей. Узнать, чего нуждаются, хотят они, а не пытаться впарить то, чего хочешь ты. Иначе будет только сопротивление и еще большее отторжение", — написал Коля Серга.

В частности, высказался украинский ведущий и о MONATIK, рассказав о том, что нужно говорить ему, находясь за границей. Впрочем, такое заявление не сильно оценили подписчики украинского ведущего, которые начали его критиковать за такие слова.

Сплошная ложь и пропаганда! Монатик никогда не убегал, с самого начала и по сей день помогает Украине, собирает огромные средства на помощь, поет для наших защитников.

Коля, что такое мелешь о Монатике? Зачем ты стравливаешь украинцев. Тем более украинцев, которые каждый день работают для Украины. Монатик сегодня дает концерт в Запорожье и постоянно выступает для наших военных! Зачем это вранье. Он хотя бы форму не надевает для позерства.

Не согласна по Барских и Монатику — уже больше года каждый из них дает благотворительные концерты, открывает сборы для пострадавших и ВСУ, переводят свои песни на украинский. И очень не хорошо вы перекрутили посыл песни, прямо очень разочарована

Комментарии со страницы Коли Серги. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Коли Серги. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Коли Серги. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Коля Серга выступил перед разминировщиками Херсонской области.

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