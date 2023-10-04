Розлучена Брітні Спірс пише другий том мемуарів

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс заявила, что пишет второй том мемуаров "Женщина во мне". Первый том выходит 24 октября.

Об этом Спирс сказала в социальной сети.

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Артистка в последнее время все чаще напоминает о себе СМИ. После новости о разводе и танцах с ножами, звезда подготовила очередной инфоповод.

"Вот что я делаю сейчас — второй том выйдет после первого", — написала певица.

В первом томе мемуаров Бритни Спирс пообещала рассказать о своей жизни под опекой отца, которого она обвинила в нарушении своих прав, периоде реобилитации, а также вспомнить старые отношения с Джастином Тимберлейком и Колином Фарреллом. По словам друзей, написание мемуаров далось певице с трудом: ей "было трудно снова переживать свое прошлое".

После примирения с матерью и сестрой певица подредактировала мемуары по собственному желанию.

Летом стало известно о ее разводе с Сэмом Асгари после года брака. Поводом для развода официально стали "непримиримые разногласия", но источники утверждали, что на самом деле певица изменила мужу с домработником. Кроме того, Асгари жаловался на то, что с часто выходящей из себя Бритни Спирс трудно жить.

Напомним, экс-супруг Бритни Спирс вышел с новой "подругой" на красную дорожку.

Ранее Бритни Спирс "заинтересовала" полицию своими танцами с ножами.