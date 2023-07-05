Розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце

Блогерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерша Даша Квиткова пообщалась с подписчиками на тему своей личной жизни. Фанаты поинтересовались, почему среди друзей девушки так много парней, и есть ли с кем-то из них у нее роман.

Ответ Даша запостила в своем Instagram сториз.

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Ничего, кроме дружбы

Даша Квиткова несколько недель назад рассказала, что официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным. Пара воспитывает сына. После этого последовали слухи, что сердце звезды не свободно. Потому что девушка часто находится в компании мужчин.

"С мужчинами, с которыми меня можно увидеть и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. Ими я точно не заполняю ничего", — сказала Даша.

Блогерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Девушка попросила не приписывать ей романов, пока она сама не сообщит об этом.

"Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-либо подтверждения чего-либо — не приписывайте мне романов. Я буду благодарна за понимание", — подчеркнула Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луна.

Ранее бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.