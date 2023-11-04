Розлучена Софія Вергара показала пікантне фото зі свого модельного минулого
Акторка Софія Вергара опублікувала архівне фото часів своєї модельної кар'єри. На знімку красуня позує топлес. Такий "сюрприз" акторка зробила непросто так.
Фото Вергара розмітила у своєму Instagram.
Відверте фото зірки серіалів
Знімок вразив підписників 51-річної актриси, яка нещодавно розлучилася із чоловіком Джо Манганьєлло. Фото знаменитість хотіла нагадати всім про важливість догляду за шкірою під час відпочинку на пляжі.
"Я зараз серйозно ставлюся до використання Transforma у 51 рік. Всі ці роки засмаги без сонцезахисних засобів — у 90-х!" — підписала свій знімок Вергара, маючи на увазі сироватку зі своєї косметичної лінії сонцезахисних засобів.
У Софії Вергари продовжує розвиватися роман із відомим у Лос-Анджелесі хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом. Вперше про їхній роман заговорили у жовтні. Тоді вони сходили на побачення до одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Джастін Саліман здобував освіту в престижному Стенфордському університеті, де мав стипендію, а також навчався в Університеті штату Колорадо. Він практикує спортивну медицину та спеціалізується на лікуванні травм плеча, стегна та коліна. Він також винайшов "революційний пристрій для відновлення меніска" та є засновником стартапу у сфері медицини.
Софія Вергара оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Джо Манганьєлло в липні цього року. Пара була одружена сім років. З чуток, однією з причин розставання стало те, що Джо хотів дітей, а Софія, яка вже має дорослого сина, — ні. Зараз ексчоловік Вергари зустрічається з актрисою Кейтлін О'Коннор, яка молодша за нього на 13 років.
Нагадаємо, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником.
Раніше ексчоловік Софії Вергари зробив вражаюче татуювання після їхнього розлучення.
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