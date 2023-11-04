Розлучена Софія Вергара показала пікантне фото зі свого модельного минулого

Акторка Софія Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Акторка Софія Вергара опублікувала архівне фото часів своєї модельної кар'єри. На знімку красуня позує топлес. Такий "сюрприз" акторка зробила непросто так.

Фото Вергара розмітила у своєму Instagram.

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Знімок вразив підписників 51-річної актриси, яка нещодавно розлучилася із чоловіком Джо Манганьєлло. Фото знаменитість хотіла нагадати всім про важливість догляду за шкірою під час відпочинку на пляжі.

Акторка Софія Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara/

"Я зараз серйозно ставлюся до використання Transforma у 51 рік. Всі ці роки засмаги без сонцезахисних засобів — у 90-х!" — підписала свій знімок Вергара, маючи на увазі сироватку зі своєї косметичної лінії сонцезахисних засобів.

У Софії Вергари продовжує розвиватися роман із відомим у Лос-Анджелесі хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом. Вперше про їхній роман заговорили у жовтні. Тоді вони сходили на побачення до одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Джастін Саліман здобував освіту в престижному Стенфордському університеті, де мав стипендію, а також навчався в Університеті штату Колорадо. Він практикує спортивну медицину та спеціалізується на лікуванні травм плеча, стегна та коліна. Він також винайшов "революційний пристрій для відновлення меніска" та є засновником стартапу у сфері медицини.

Софія Вергара оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Джо Манганьєлло в липні цього року. Пара була одружена сім років. З чуток, однією з причин розставання стало те, що Джо хотів дітей, а Софія, яка вже має дорослого сина, — ні. Зараз ексчоловік Вергари зустрічається з актрисою Кейтлін О'Коннор, яка молодша за нього на 13 років.

Нагадаємо, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо розбіглася з бойфрендом-манекенником.

Раніше ексчоловік Софії Вергари зробив вражаюче татуювання після їхнього розлучення.