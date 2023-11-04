Разведенная София Вергара показала пикантное фото из своего модельного прошлого

Актриса София Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Актриса София Вергара опубликовала архивное фото времен своей модельной карьеры. На снимке красотка позирует топлесс. Такой "сюрприз" актриса сделала не просто так.

Фото Вергара разметила в своем Instagram.

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Снимок поразил подписчиков 51-летней актрисы, недавно расставшейся с мужем Джо Манганьелло. Фото знаменитость хотела напомнить всем о важности ухода за кожей во время отдыха на пляже.

Актриса София Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara/

"Я сейчас серьезно отношусь к использованию Transforma в 51 год. Все эти годы загара без солнцезащитных средств — в 90-х!", — подписала свой снимок Вергара, имея в виду сыворотку своей косметической линии солнцезащитных средств.

У Софии Вергары продолжает развиваться роман с известным в Лос-Анджелесе хирургом-ортопедом Джастином Салиманом. Впервые об их романе заговорили в октябре. Тогда они сходили на свидание в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Джастин Салиман получал образование в престижном Стэнфордском университете, где имел стипендию, а также обучался в Университете штата Колорадо. Он практикует спортивную медицину и специализируется на лечении травм плеча, бедра и колена. Он также изобрел революционное устройство для восстановления мениска и является основателем стартапа в сфере медицины.

София Вергара объявила о разводе со своим мужем Джо Манганьелло в июле этого года. Пара была жената семь лет. По слухам, одной из причин расставания стало то, что Джо хотел детей, а София, которая уже имеет взрослого сына, — нет. Сейчас экс-супруг Вергары встречается с актрисой Кейтлин О'Коннор, которая младше его на 13 лет.

Напомним, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио разбежалась с бойфрендом-манекенщиком.

Ранее экс-супруг Софии Вергары сделал впечатляющую татуировку после их развода.