Разведенная София Вергара показала пикантное фото из своего модельного прошлого

Разведенная София Вергара показала пикантное фото со своего модельного прошлого
Актриса София Вергара опубликовала архивное фото времен своей модельной карьеры. На снимке красотка позирует топлесс. Такой "сюрприз" актриса сделала не просто так.
Фото Вергара разметила в своем Instagram.
Откровенное фото звезды сериалов
Снимок поразил подписчиков 51-летней актрисы, недавно расставшейся с мужем Джо Манганьелло. Фото знаменитость хотела напомнить всем о важности ухода за кожей во время отдыха на пляже.
"Я сейчас серьезно отношусь к использованию Transforma в 51 год. Все эти годы загара без солнцезащитных средств — в 90-х!", — подписала свой снимок Вергара, имея в виду сыворотку своей косметической линии солнцезащитных средств.
У Софии Вергары продолжает развиваться роман с известным в Лос-Анджелесе хирургом-ортопедом Джастином Салиманом. Впервые об их романе заговорили в октябре. Тогда они сходили на свидание в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Джастин Салиман получал образование в престижном Стэнфордском университете, где имел стипендию, а также обучался в Университете штата Колорадо. Он практикует спортивную медицину и специализируется на лечении травм плеча, бедра и колена. Он также изобрел революционное устройство для восстановления мениска и является основателем стартапа в сфере медицины.
София Вергара объявила о разводе со своим мужем Джо Манганьелло в июле этого года. Пара была жената семь лет. По слухам, одной из причин расставания стало то, что Джо хотел детей, а София, которая уже имеет взрослого сына, — нет. Сейчас экс-супруг Вергары встречается с актрисой Кейтлин О'Коннор, которая младше его на 13 лет.
Напомним, ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио разбежалась с бойфрендом-манекенщиком.
Ранее экс-супруг Софии Вергары сделал впечатляющую татуировку после их развода.
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