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Разведенная Уизерспун и Дженнифер Гарнер появились на звездной премьере сериала: фоторепортаж

14 апреля 2023 15:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разведенная Уизерспун и Дженнифер Гарнер появились на звездной премьере сериала: фоторепортаж
Голливудские актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового мини-сериала от Apple TV+ "Последнее, что он мне сказал". Мероприятие посетили и голливудские знаменитости.

Новини.LIVE расскажет подробности светской премьеры.

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На мероприятие пришли исполнители главных ролей Николай Костер-Вальдау, известный зрителям по роли Джейми Ланнистера в "Игре престолов", Дженнифер Гарнер, которая является вторым исполнительным продюсером сериала вместе с Риз Уизерспун, а также Аугусто Агилера, Аиша Тай и другие. Производством сериала занималась продюсерская компания Риз Уизерспун Hello Sunshine.

Голливудская актриса отметила, что ее подруге Дженнифер Гарнер пришлось буквально бороться за главную роль в проекте.

"Ты должна уметь выкладываться на ринге. Это очень уязвимая работа, ты часто слышишь "нет", и иногда приходится подставлять свою шею. Я благодарна Дженнифер, что в этом случае это окупилось. Это была идеальная роль для нее. Мне понравилось, что она собиралась быть этой крутой женщиной", — рассказала Уизерспун изданию Access Hollywood.

Голливудские актрисы Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Аиша Тай. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голливудские актеры Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Главные актеры сериала "Последнее, что он мне сказал". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В основе сюжета триллера "Последнее, что он мне сказал", основанного на одноименном бестселлере Лоры Дэйв, лежит история идеальной, на первый взгляд, супружеской пары Анны (Дженнифер Гарнер) и Оуэна (Николай Костер-Вальдау), воспитывающих Бэйли (Энгаури Райс), дочь Оуэна. Однажды муж главной героини неожиданно пропадает, а она получает записку со словами "защитить ее". Пока героиня Гарнер отчаянно пытается найти мужчину, она начинает понимать, что он оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.

Напомним, ранее мы писали, что Риз Уизерспун объявила о разводе со своим мужем, агентом по поиску талантов Джимом Тотом, в канун 12-й годовщины их брака. Также мы рассказывали, что впервые за 18 месяцев папарацци сняли сильно болеющего голливудского актера Джека Николсона.

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