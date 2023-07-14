Розлучені Квіткова та Добринін зустрілись на дні народження сина: фото та відео

Даша Квіткова, Нікіта Добринін та їхній син. Скриншот: Instagram/kvittkova

Зірки дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова та шоумен Нікіта Добринін чи не вперше публічно зустрілись після свого розлучення. Причиною став день народження їхнього сина Лева.

Відповідні фото та відео з’явились в соцмережах знаменитостей.

Читайте також:

Зустріч колишніх

Після розлучення зіркова пара не публікувала спільні фото. В соцмережах блогерки та шоумена був переважно контент з їхнім первістком, Левом. Вчора, 13 липня, хлопчику виповнилося 2 роки. З цієї нагоди зірки влаштували гучне свято та запросили друзів. На камеру колишня зіркова пара позувала разом.

Даша Квіткова, Нікіта Добринін та їхній син. Скриншот: Instagram/saba.musina

"Дякую, що 2 роки тому ти обрав мене своєю мамою. Я не ідеальна, але я зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі, чого б мені це не коштувало. Дякую, що ти вчиш мене, що любов може бути безмежною та неосяжною. Дякую, що завдяки тобі в мене є нескінченний потік сили та енергії", — написала Квіткова.

Нікіта опублікував змонтоване відео з сімейного архіву. На деяких кадрах є й Даша Квіткова. На вечірці з приводу дня народження сина блогерка та шоумен не коментували особисте життя і повністю присвятили себе Леву та гостям.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Даша Квіткова відсвяткувала своє 25-річчя. Також ми розповідали, чи привітав її Нікіта Добринін.