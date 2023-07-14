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Разведенные Квиткова и Добрынин встретились на дне рождения сына: фото и видео

14 июля 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разведенные Квиткова и Добрынин встретились на дне рождения сына: фото и видео
Даша Квиткова, Никита Добрынин и их сын. Скриншот: Instagram/kvittkova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезды девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогерша Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин едва ли не впервые публично встретились после своего развода. Причиной стал день рождения сына Льва.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях знаменитостей.

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Встреча бывших

После развода звездная пара не публиковала совместные фото. В соцсетях блогерши и шоумена был преимущественно контент с их первенцем, Львом. Вчера, 13 июля, мальчику исполнилось 2 года. По этому случаю звезды устроили громкий праздник и пригласили друзей. На камеру бывшая звездная пара позировала вместе.

Даша Квиткова, Никита Добрынин и их сын. Скриншот: Instagram/saba.musina

"Спасибо, что 2 года назад ты выбрал меня своей мамой. Я не идеальна, но я сделаю все, чтобы ты был самым счастливым мальчиком на свете, чего бы мне это ни стоило. Спасибо, что ты учишь меня, что любовь может быть безграничной и необъятной. Спасибо, что благодаря тебе у меня есть бесконечный поток силы и энергии", — написала Квиткова.

Никита опубликовал смонтированное видео из семейного архива. На некоторых кадрах есть и Даша Квиткова. На вечеринке по поводу дня рождения сына блогерша и шоумен не комментировали личную жизнь и полностью посвятили себя Льву и гостям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавить комментарий Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Напомним, ранее мы писали, как Даша Квиткова отпраздновала свое 25-летие. Также мы рассказывали, поздравил ли ее Никита Добрынин.

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