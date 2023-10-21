Разведенного Венсана Касселя впервые подловили на пляже с новой подружкой

Актер Венсан Кассель с новой избранницей. Фото: BACKGRID

Венсан Кассель был замечен с бразильской моделью Нарой Баптистой. Пара проводила время на пляже в Рио-де-Жанейро.

Об этом пишет Daily Mail.

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56-летний французский актер наслаждался путешествием спустя шесть месяцев после того, как расстался с 26-летней женой Тиной Кунаки. Венсан сиял, прогуливаясь вдоль песка, а его новая девушка обнимала его и целовала.

Актер Венсан Кассель с новой избранницей. Фото: BACKGRID

Новая подруга Венсана Касселя. Фото: BACKGRID

27-летняя Нара продемонстрировала свою потрясающую фигуру в коричневом бикини.

В Instagram Венсан поделился многочисленными снимками и видео со своей поездки, включая селфи, которое он подписал: "Просто хотел быть счастливым...Я".

В то время как Нара ответила: "Amor", что в переводе с итальянского означает любовь.

Венсан и его бывшая жена Тина развелись после того, как он удалил все ее фотографии в своих социальных сетях. Актер женился на Тине в 2018 году, через два года после того, как они впервые встретились, и в апреле 2019 года у них родилась дочь Амазония.

Венсан в этом году не опубликовал ничего по случаю дня рождения Тины, несмотря на то, что модель опубликовала несколько пожеланий от своих друзей. В последний раз актер лайкал одно из фото своей жены в Instagram 17 февраля.

Ранее дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась в соблазнительной рекламе модного бренда.

Напомним, Моника Белуччи и Тим Бертон впервые вместе прошлись по красной дорожке.