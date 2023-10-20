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Закохані Моніка Белуччі та Тім Бертон вперше разом пройшлися червоною доріжкою

20 жовтня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Закохані Моніка Белуччі та Тім Бертон вперше разом пройшлися червоною доріжкою
Акторка Моніка Белуччі. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон вперше вийшли в люди разом. Пара пройшлася червоною доріжкою на прем'єрі.

Про це пише Daily Mail.

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Офіційних вихід зіркової пари

Нещодавно Белуччі та Бертон як пара відвідали прем'єру фільму "Diabolik Chi Sei" у рамках 18-го Римського кінофестивалю. Це перший вихід зірок у якості офіційної пари.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Белуччі зізналася у коханні обранцю під час фотосесії для видання Elle France.

"Що я можу сказати...я рада, что зустріла чоловіка, по-перше. Це одна з тих зустрічей, які зрідка трапляються у житті...я знаю чоловіків, я кохаю його, і тепер ще познайомлюсь з ним як з режисером, нова пригода починається. Я люблю Тіма, дуже його поважаю. Обожнюю той світ вигаданих монстрів, який він створив. Ідея, що ми можемо навіть темні аспекти перетворити на щось світле. Фільми Бертона про це", — сказала Белуччі, яка буде працювати зі своїм коханим над продовженням легендарного фільму "Біттлджус".

Моніка Белуччі була заміжня за актором Венсаном Касселем, але розлучилася у 2013 році. Моніка та Венсан є батьками доньки Дєви та сина Леоні.

Режисер Тім Бертон раніше був у стосунках з акторкою Хеленою Бонем Картер. Пара розбіглася у 2014 році. Вони виховують двох дітей.

Раніше донька Белуччі приголомшила спокусливою фотосесією.

Нагадаємо, колишня дружина Венсана Касселя вразила ідеальною фігурою у рекламі купальників.

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