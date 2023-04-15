Розминка перед Великоднем: Остапчук приготував панкейки та поділився рецептом
Більшість знаменитостей вже спекли або ж придбали паски на Великдень. Деякі, як співачка Оля Полякова, знімають відео з кухні та діляться рецептами. Шоумен Володимир Остапчук також став біля плити.
Щоправда, в Instastories зірка приготував іншу смачну страву.
38-річний шоумен, під пильним наглядом молодшої за нього на 16 років коханої, вирішив приготувати панкейки. Остапчук, який нарешті розсекретив свою дівчину, світився на кухні від щастя, готуючи товсті млинчики.
В особисті повідомлення Володимир отримав чимало запитів рецепта, за яким він готує панкейки. Приховувати його Остапчук не став. То ж вам знадобляться:
- 300 мл молока
- 60 г кокосового масла
- 2-3 столової ложки коричневого цукру
- 2 яйця
- півтори ложки негашеної соди
- 6 столових ложок борошна
- ванілін за смаком.
Аби панкейки вийшли такими ж смачними та вдалими за структурою, Остапчук радить ретельно перемішати всі інгредієнти до консистенції сметани.
Нагадаємо, раніше ми писали, яку паску буде власноруч готувати колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець. Також ми писали рецепт чарівної запеченої риби на Великдень.