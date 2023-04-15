Розминка перед Великоднем: Остапчук приготував панкейки та поділився рецептом

Шоумен Володимир Остапчук. Фото: 1plus1.ua

Більшість знаменитостей вже спекли або ж придбали паски на Великдень. Деякі, як співачка Оля Полякова, знімають відео з кухні та діляться рецептами. Шоумен Володимир Остапчук також став біля плити.

Щоправда, в Instastories зірка приготував іншу смачну страву.

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38-річний шоумен, під пильним наглядом молодшої за нього на 16 років коханої, вирішив приготувати панкейки. Остапчук, який нарешті розсекретив свою дівчину, світився на кухні від щастя, готуючи товсті млинчики.

Шоумен Володимир Остапчук готує панкейки. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапчук "світиться" від щастя на кухня. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

В особисті повідомлення Володимир отримав чимало запитів рецепта, за яким він готує панкейки. Приховувати його Остапчук не став. То ж вам знадобляться:

300 мл молока

60 г кокосового масла

2-3 столової ложки коричневого цукру

2 яйця

півтори ложки негашеної соди

6 столових ложок борошна

ванілін за смаком.

Аби панкейки вийшли такими ж смачними та вдалими за структурою, Остапчук радить ретельно перемішати всі інгредієнти до консистенції сметани.

Готові панкейки за рецептом Володимира Остапчука. Фото: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, яку паску буде власноруч готувати колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець. Також ми писали рецепт чарівної запеченої риби на Великдень.