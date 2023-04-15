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Разминка перед Пасхой: Остапчук приготовил панкейки и поделился рецептом

15 апреля 2023 18:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разминка перед Пасхой: Остапчук приготовил панкейки и поделился рецептом
Шоумен Владимир Остапчук. Фото: 1plus1.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Большинство знаменитостей уже испекли или же приобрели паски на Пасху. Некоторые, как певица Оля Полякова, снимают видео с кухни и делятся рецептами. Шоумен Владимир Остапчук тоже стал у плиты.

Правда, в Instastories звезда приготовил другое вкусное блюдо.

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38-летний шоумен, под пристальным наблюдением младшей за него на 16 лет возлюбленной, решил приготовить панкейки. Остапчук, наконец рассекретивший свою девушку, светился на кухне от счастья, готовя толстые блинчики.

Шоумен Владимир Остапчук готовит панкейки. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Шоумен Владимир Остапчук "светится" от счастья на кухне. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

В личные сообщения Владимир получил много запросов рецепта, по которому он готовит панкейки. Скрывать его Остапчук не стал. Так что вам понадобятся:

  • 300 мл молока
  • 60 г кокосового масла
  • 2-3 столовые ложки коричневого сахара
  • 2 яйца
  • полторы ложки негашеной соды
  • 6 столовых ложек муки
  • ванилин по вкусу.

Чтобы панкейки получились такими же вкусными и удачными по структуре, Остапчук советует тщательно перемешать все ингредиенты до консистенции сметаны.

Готовые панкейки по рецепту Владимира Остапчука. Фото: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, какую паску будет собственноручно готовить бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец. Также мы писали рецепт волшебной запеченной рыбы на Пасху.

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