Разминка перед Пасхой: Остапчук приготовил панкейки и поделился рецептом
Большинство знаменитостей уже испекли или же приобрели паски на Пасху. Некоторые, как певица Оля Полякова, снимают видео с кухни и делятся рецептами. Шоумен Владимир Остапчук тоже стал у плиты.
Правда, в Instastories звезда приготовил другое вкусное блюдо.
38-летний шоумен, под пристальным наблюдением младшей за него на 16 лет возлюбленной, решил приготовить панкейки. Остапчук, наконец рассекретивший свою девушку, светился на кухне от счастья, готовя толстые блинчики.
В личные сообщения Владимир получил много запросов рецепта, по которому он готовит панкейки. Скрывать его Остапчук не стал. Так что вам понадобятся:
- 300 мл молока
- 60 г кокосового масла
- 2-3 столовые ложки коричневого сахара
- 2 яйца
- полторы ложки негашеной соды
- 6 столовых ложек муки
- ванилин по вкусу.
Чтобы панкейки получились такими же вкусными и удачными по структуре, Остапчук советует тщательно перемешать все ингредиенты до консистенции сметаны.
Напомним, ранее мы писали, какую паску будет собственноручно готовить бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец. Также мы писали рецепт волшебной запеченной рыбы на Пасху.