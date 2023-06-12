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Розподіл сімейного бюджету: за що платить чоловік Анни Трінчер

12 червня 2023 13:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Розподіл сімейного бюджету: за що платить чоловік Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року співачка Анна Трінчер вийшла заміж за бізнесмена та блогера Олександра Волошина. Молода зіркова парочка дала велике інтерв’ю блогерці Раміні Ескахазай. Зокрема, Волошин зізнався, хто та за що платить в їхній родині. 

Інтерв’ю доступне на YouTube каналі Раміни. 

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Подробиці 

За словами Волошина, він пропонував жити в його квартирі, втім Анна наполягла на орендованій. Олександр запропонував їй в такому випадку оплачувати житло 50 на 50. Втім зараз він самостійно закриває це питання. 

"Продукти, квартиру, всі подорожі, ресторани сплачую я. Анна платить за комунальні послуги та домогосподарку. А також сплачує свою кар’єру: макіяж і всяке інше, це її. Я туди не лізу, все. Ось так в нас поділений бюджет", — зізнався Волошин. 

Фрагмент у відео з 15:40

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Волошин подарував Анні Трінчер люксовий автомобіль та букет троянд. Також ми розповідали, що Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО.

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