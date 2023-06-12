Распределение семейного бюджета: за что платит муж Анны Тринчер

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин. Фото: Google

Осенью прошлого года певица Анна Тринчер вышла замуж за бизнесмена и блогера Александра Волошина. Молодая звездная парочка дала большое интервью блогерше Рамине Эскахазай. В частности, Волошин признался, кто и за что платит в их семье.

Интервью доступно на YouTube канале Рамины.

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По словам Волошина, он предлагал жить в его квартире, но Анна настояла на арендованной. Александр предложил ей в таком случае оплачивать жилье 50 на 50. Впрочем, сейчас он самостоятельно закрывает этот вопрос.

"Продукты, квартиру, все путешествия, рестораны оплачиваю я. Анна платит за коммунальные услуги и домохозяйку. А также оплачивает свою карьеру: макияж и всякое другое, это ее. Я туда не лезу, все. Вот так у нас поделен бюджет", — признался Волошин.

Фрагмент в видео с 15:40

Напомним, ранее мы писали, что Александр Волошин подарил Анне Тринчер люксовый автомобиль и букет роз. Также мы рассказывали, что Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.