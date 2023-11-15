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Розправ крила, брате — зірка "Друзів" зворушливо попрощався з Метью Перрі

15 листопада 2023 11:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розправ крила, брате — зірка "Друзів" зворушливо попрощався з Метью Перрі
Актори Метт Ле Блан та Метью Перрі. Фото: instagram.com/mleblanc/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Метт Леблан попрощався зі своїм колегою за серіалом "Друзі" Меттью Перрі. Він висловився про дружбу і роботу з актором, який помер у джакузі після серцевого нападу.

Відповідний допис та фото зі зйомок Леблан розмістив у соціальній мережі Instagram.

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Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив у джакузі його помічник. Точна причина смерті поки що не відома.

 

Актори Метт Ле Блан та Метью Перрі. Фото: instagram.com/mleblanc/
Актори Метт Ле Блан та Метью Перрі. Фото: instagram.com/mleblanc/

 

Актори Метт Ле Блан та Метью Перрі. Фото: instagram.com/mleblanc/
Актори Метт Ле Блан та Метью Перрі. Фото: instagram.com/mleblanc/

"Метью, з важким серцем я прощаюся. Час, який ми провели разом, чесно кажучи, один із найулюбленіших у моєму житті. Для мене було честю виступати з тобою на одній сцені і називати тебе своїм другом. Я завжди посміхатимуся, коли думатиму про тебе, і я ніколи тебе не забуду. Ніколи. Розправ крила і лети, брате, нарешті ти вільний. З великою любов'ю. І, я думаю, ти можеш залишити собі 20 баксів, які мені винен", — написав актор, який зіграв у серіалі роль Джоуї, який близько дружив з героєм Перрі Чендлером.

У соцмережах він поділився фотографіями каста "Друзів", а також кадрами, на яких обіймає Перрі.

Раніше актори, які виконали головні ролі в серіалі "Друзі" — Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер — випустили спільну заяву з приводу смерті актора Меттью Перрі.

 

Каст серіалу "Друзі". Фото: instagram.com/mleblanc/
Каст серіалу "Друзі". Фото: instagram.com/mleblanc/

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто колеги за знімальним майданчиком. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз нам знадобиться час, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату", — йдеться у заяві, яка була опублікована журналом People.

Зазначається, що на місці смерті Перрі не було знайдено наркотиків та алкоголю. У своїх мемуарах Перрі багато розповідав про свою боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями, від яких лікувався довгі роки.

Нагадаємо, експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.

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