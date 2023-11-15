Розправ крила, брате — зірка "Друзів" зворушливо попрощався з Метью Перрі
Актор Метт Леблан попрощався зі своїм колегою за серіалом "Друзі" Меттью Перрі. Він висловився про дружбу і роботу з актором, який помер у джакузі після серцевого нападу.
Відповідний допис та фото зі зйомок Леблан розмістив у соціальній мережі Instagram.
Метт Леблан пригадав щасливі моменти з Метью Перрі
Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив у джакузі його помічник. Точна причина смерті поки що не відома.
"Метью, з важким серцем я прощаюся. Час, який ми провели разом, чесно кажучи, один із найулюбленіших у моєму житті. Для мене було честю виступати з тобою на одній сцені і називати тебе своїм другом. Я завжди посміхатимуся, коли думатиму про тебе, і я ніколи тебе не забуду. Ніколи. Розправ крила і лети, брате, нарешті ти вільний. З великою любов'ю. І, я думаю, ти можеш залишити собі 20 баксів, які мені винен", — написав актор, який зіграв у серіалі роль Джоуї, який близько дружив з героєм Перрі Чендлером.
У соцмережах він поділився фотографіями каста "Друзів", а також кадрами, на яких обіймає Перрі.
Раніше актори, які виконали головні ролі в серіалі "Друзі" — Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер — випустили спільну заяву з приводу смерті актора Меттью Перрі.
"Ми всі абсолютно спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто колеги за знімальним майданчиком. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз нам знадобиться час, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату", — йдеться у заяві, яка була опублікована журналом People.
Зазначається, що на місці смерті Перрі не було знайдено наркотиків та алкоголю. У своїх мемуарах Перрі багато розповідав про свою боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями, від яких лікувався довгі роки.
Нагадаємо, експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.
Читайте Новини.LIVE!