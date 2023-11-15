Расправь крылья, брат — звезда "Друзей" трогательно простился с Мэтью Перри
Актер Мэтт Леблан простился со своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. Он высказался о дружбе и работе с актером, который умер в джакузи после сердечного приступа.
Соответствующий пост и фото со съемок Леблан разместил в социальной сети Instagram.
Мэтт Леблан вспомнил счастливые моменты с Мэтью Перри
Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни, его тело обнаружил в джакузи его помощник. Точная причина смерти пока не известна.
"Мэтью, с тяжелым сердцем я прощаюсь. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из самых любимых в моей жизни. Для меня было честью выступать с тобой на одной сцене и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда буду думать о тебе, и я никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь крылья и лети, брат, наконец ты свободен. С большой любовью. И, я думаю, ты можешь оставить себе 20 баксов, которые мне должен", — написал актер, сыгравший в сериале роль Джоуи, близко друживший с героем Перри Чендлером.
В соцсетях он поделился фотографиями каста "Друзей", а также кадрами, на которых обнимает Перри.
Ранее актеры, исполнившие главные роли в сериале "Друзья" — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер — выпустили совместное заявление по поводу смерти актера Мэттью Перри.
"Мы все абсолютно опустошены потерей Мэтью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю", — говорится в заявлении, которое было опубликовано журналом People.
Отмечается, что на месте смерти Перри не были найдены наркотики и алкоголь. В своих мемуарах Перри много рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями, от которых лечился долгие годы.
Напомним, бывшая подруга Мэтью Перри шокировала собственной версией причины его смерти.
Читайте Новини.LIVE!