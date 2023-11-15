Расправь крылья, брат — звезда "Друзей" трогательно простился с Мэтью Перри

Актеры Мэтт Леблан и Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mleblanc/

Актер Мэтт Леблан простился со своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. Он высказался о дружбе и работе с актером, который умер в джакузи после сердечного приступа.

Соответствующий пост и фото со съемок Леблан разместил в социальной сети Instagram.

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Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни, его тело обнаружил в джакузи его помощник. Точная причина смерти пока не известна.

Актеры Мэтт Ле Блан и Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mleblanc/

Актеры Мэтт Ле Блан и Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mleblanc/

"Мэтью, с тяжелым сердцем я прощаюсь. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из самых любимых в моей жизни. Для меня было честью выступать с тобой на одной сцене и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда буду думать о тебе, и я никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь крылья и лети, брат, наконец ты свободен. С большой любовью. И, я думаю, ты можешь оставить себе 20 баксов, которые мне должен", — написал актер, сыгравший в сериале роль Джоуи, близко друживший с героем Перри Чендлером.

В соцсетях он поделился фотографиями каста "Друзей", а также кадрами, на которых обнимает Перри.

Ранее актеры, исполнившие главные роли в сериале "Друзья" — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер — выпустили совместное заявление по поводу смерти актера Мэттью Перри.

Каст сериала "Друзья". Фото: instagram.com/mleblanc/

"Мы все абсолютно опустошены потерей Мэтью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас нам понадобится время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю", — говорится в заявлении, которое было опубликовано журналом People.

Отмечается, что на месте смерти Перри не были найдены наркотики и алкоголь. В своих мемуарах Перри много рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями, от которых лечился долгие годы.

Напомним, бывшая подруга Мэтью Перри шокировала собственной версией причины его смерти.