Меттью, я плачу — зірка Друзів Кортні Кокс виклала відео найулюбленішої сцени серіалу

Меттью Перрі та Кортні Кокс у ліжку. Фото: скриншот

Американська акторка Кортні Кокс, відома за роллю Моніки Геллер у популярному телесеріалі "Друзі", показала в соцмережах відео своєї найулюбленішої сцени у серіалі за участю покійного актора Меттью Перрі. Знаменитість продовжує важко переживати смерть товариша.

Допис вона оприлюднила в Instagram.

Читайте також:

Найулюбленіша сцена серіалу

Акторка зазначила: вона досі важко переживає смерть Перрі, тому постійно плаче. Щоб вгамувати тугу, вона почала викладати найулюбленіші моменти серіалу. Так вона виклала уривок гумористичної постільної сцени між своєю героїнею Монікою Геллер та персонажем Перрі, Чендлером Бінгом.

"Розкажу трохи предісторії: Чендлер та Моніка повинні були провести одну ніч в Лондоні. Але завдяки реакції глядачів, це стало початком їхньої історії кохання", — описує момент Кокс.

Акторка додає: у цій сцені, перш ніж вони почали крутитись, він прошепотів їй смішну фразу, внаслідок чого сцену тричі перезнімали.

"Він часто робив такі речі. Він був веселим і добрим. Спи спокійно", — підсумувала вона.

Меттью Перрі помер — що відомо

Нагадаємо, що Меттью Перрі помер наприкінці жовтня поточного року у Лос-Анджелесі. За інформацією поліції, він потонув у джакузі. Актора поховали у Лос-Анджелесі.

Про останні місяці життя Перрі розповіли і його друзі-колеги з серіалу, досі важко переживаючи його раптову смерть. Натомість найважче в цьому плані відхід товариша у потойбічність переживає акторка Дженіфер Еністон: менше за рік тому вона поховала батька.