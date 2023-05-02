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"Расставила по своим местам": Монатик рассказал, как его изменила война в Украине

2 мая 2023 17:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Монатик рассказал о своей новой песне – как война на нее повлияла
Певец Монатик во время своего видеообращения. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский певец, композитор и заслуженный артист Украины Монатик поделился кадрами нового клипа. Популярный исполнитель рассказал о том, как война изменила жизнь каждого украинца, а также упомянул, как он написал свою новую песню.

Соответствующую публикацию Монатик разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Полномасштабная война, которую начала россия против Украины, многое расставила по своим местам. И в жизни, и в голове. Раньше меня окружало довольно много людей. Как оказалось не всегда честных, не всегда человечных... Прошлый год окончательно все показал. И только мои люди, моя семья, мой слушатель держали и держат у меня жажду жизни… (еще лучшей жизни…) Так появилась песня "Вся моя жизнь", которая, надеюсь, будет напоминать о вере в свет и тех, кто эту веру во время полномасштабного вторжения мне продолжал и продолжает дарить", – написал Монатик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

По словам украинского артиста, его новая песня была создана всего за несколько часов. Кроме того, Монатик считает, что не стоит тратить много денег на съемки клипов, ведь сейчас есть более важные вещи, куда следует тратить деньги.

Также артист рассказал, как он встретился с его любимым режиссером, который между съемками для голливудских артистов приехал в Одессу.

Монатик
Украинский певец Монатик во время выступления. Фото: скриншот с YouTube

"Путешествуя по своим любимым местам Одессы, я делился новыми историями и песнями со своей талантливой подругой Таней, которую не видел с начала полномасштабной войны. Мы много общались, открывали друг другу душу, передавали видеооткрытку моей семье, которая вынуждена была остаться на долгое время (которое мне кажется вечностью) за границей из-за войны, размышляли о людях и нашем светлом будущем после победы…", – также добавил украинский певец.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Монатик выступил в киевской электричке.

Ранее мы рассказывали, что певец Монатик показал, как переписывает русские песни на украинском языке.

Также мы сообщали о том, что известный исполнитель Монатик показал свои награды.

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