Легендарные духи 90-х, не утратившие популярности в 2026 году

В 90-е аромат был не просто финальным штрихом к одежде, а чем-то большим. Тем самым шлейфом, который можно было услышать на школьной дискотеке, первом свидании или во время ночных тусовок, накинув шубу из искусственного меха. Такие духи и сейчас звучат актуально и собирают массу комплиментов.

Calvin Klein, CK One

В 1994 году этот аромат устроил настоящий переворот, потому что стал первым громким парфюмом без гендерных стереотипов. CK One выстрелил благодаря своей чистоте и простоте. Микс ананаса, бергамота, зеленого чая и мускуса создавал то самое ощущение легкости, за которым сегодня все гонятся.

Clinique, Happy

Название, которое говорит само за себя. Этот аромат появился в 1997-м и стал настоящим антидепрессантом в стекле. Здесь ярко ощущается грейпфрут и бергамот, смягченный мимозой и экзотическим гавайским цветком. Он и сегодня ощущается как глоток свежего воздуха — бодрый, сочный и совсем не приторный.

Mugler, Angel

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил аромат, который навсегда изменил правила парфюмерной игры. Именно "Ангел" открыл моду на кондитерские, гурманские запахи. Вместо привычных цветов парфюмеры смешали пралине, шоколад, карамель, ваниль и тяжелые пачули. Тогда это вызвало споры, а сегодня сладкими духами уже никого не удивишь. Однако копиям далеко до оригинала: Angel до сих пор звучит гораздо богаче, смелее и драматичнее большинства современных новинок.

Jean Paul Gaultier, Classique

Здесь один лишь дизайн флакона в виде женского силуэта в корсете уже стал историей. Но содержимое не уступает обертке. Сочетание нежной розы, флердоранжа, пряного бадьяна, амбры и ванили создает густой, откровенный аромат с сильным характером. В 90-х это был синоним сногсшибательной сексуальности, и сейчас, когда мода на такую эстетику возвращается, он снова актуален как никогда.

