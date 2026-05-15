Главная Гламур Элегантное ретро: какой маникюр стал главным трендом сезона

Дата публикации 15 мая 2026 20:29
Модный маникюр на лето: что такое тренд "grandma nails" и как его повторить
Элегантная женщина. Фото: magnific

Устали от бесконечной погони за nail-трендами, которые меняются каждую неделю? Тогда у нас есть хорошая новость. Этим летом на первый план выходит эстетика, которая вообще не считается с течением времени. Речь о "бабушкином маникюре".

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Glamour.

Вообще, стиль grandma chic (бабушкин шик) сейчас переживает настоящий бум. Мы уже носим удобные ретро-сандалии, стрижемся под "бабушкин боб", так что переход этой уютной волны на ногти был лишь вопросом времени.

Почему стоит сделать такой маникюр

Все гениальное — просто. Вспомните руки своей бабушки: тот самый безупречный красный лак, который она покупает годами в одном и том же оттенке, или аккуратные и чистые французские кончики. Это история о тотальной опрятности, универсальном виде и отсутствии лишнего пафоса. Такой маникюр подходит ко всему и добавляет образу дорогой сдержанности и, что хорошо, его легко повторить дома.

Если вы хотите попробовать этот тред, вот несколько удачных идей, как адаптировать ретро-классику под солнечные летние дни.

Натуральный френч

Забудьте об экстремальной длине или безумных цветных полосках. Только мягкий овал, естественный свободный край и полупрозрачная база. Пальцы с таким дизайном выглядят невероятно тонко и ухоженно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жемчужный

Идеальный вариант для тех, кто любит деликатное сияние. Светлый перламутр будет уместен и на пляже, и на летней террасе вечером. Чтобы освежить дизайн, можно совместить молочную основу с легким хромовым втиранием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балетная нежность

Светло-розовый, почти прозрачный оттенок пуантов — база на все времена. Его можно называть как угодно, от "мыльных ногтей" до "клубничного молока", но суть одна: один-два слоя нежного нюда, и ваши руки будут выглядеть безупречно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курортный коралл

Теплый коралловый цвет, особенно если в нем есть еле заметный золотистый шиммер, просто создан под легкие льняные платья и загар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пиленая роза

Сдержанный, глубокий и очень романтичный оттенок, который подходит абсолютно всем, независимо от тона кожи. Он не привлекает слишком много внимания, но делает нужный акцент на ухоженности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кажется, в этом сезоне лучшие бьюти-решения — это просто довериться вкусу старшего поколения. Потому что настоящая элегантность с годами становится только лучше.

Ранее мы писали о том, почему стилисты советуют женщинам после 50 лет попробовать сделать челку. Она идеально впишется в разные образы.

Также мы сообщали, какие еще прически будут актуальными в 2026 году для зрелых женщин. Они помогут выглядеть моложе.

ногти модный маникюр 2026 весенний маникюр
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
