Модный маникюр на лето: что такое тренд "grandma nails" и как его повторить

Элегантное ретро: какой маникюр стал главным трендом сезона
Устали от бесконечной погони за nail-трендами, которые меняются каждую неделю? Тогда у нас есть хорошая новость. Этим летом на первый план выходит эстетика, которая вообще не считается с течением времени. Речь о "бабушкином маникюре".
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Glamour.
Вообще, стиль grandma chic (бабушкин шик) сейчас переживает настоящий бум. Мы уже носим удобные ретро-сандалии, стрижемся под "бабушкин боб", так что переход этой уютной волны на ногти был лишь вопросом времени.
Почему стоит сделать такой маникюр
Все гениальное — просто. Вспомните руки своей бабушки: тот самый безупречный красный лак, который она покупает годами в одном и том же оттенке, или аккуратные и чистые французские кончики. Это история о тотальной опрятности, универсальном виде и отсутствии лишнего пафоса. Такой маникюр подходит ко всему и добавляет образу дорогой сдержанности и, что хорошо, его легко повторить дома.
Если вы хотите попробовать этот тред, вот несколько удачных идей, как адаптировать ретро-классику под солнечные летние дни.
Натуральный френч
Забудьте об экстремальной длине или безумных цветных полосках. Только мягкий овал, естественный свободный край и полупрозрачная база. Пальцы с таким дизайном выглядят невероятно тонко и ухоженно.
Жемчужный
Идеальный вариант для тех, кто любит деликатное сияние. Светлый перламутр будет уместен и на пляже, и на летней террасе вечером. Чтобы освежить дизайн, можно совместить молочную основу с легким хромовым втиранием.
Балетная нежность
Светло-розовый, почти прозрачный оттенок пуантов — база на все времена. Его можно называть как угодно, от "мыльных ногтей" до "клубничного молока", но суть одна: один-два слоя нежного нюда, и ваши руки будут выглядеть безупречно.
Курортный коралл
Теплый коралловый цвет, особенно если в нем есть еле заметный золотистый шиммер, просто создан под легкие льняные платья и загар.
Пиленая роза
Сдержанный, глубокий и очень романтичный оттенок, который подходит абсолютно всем, независимо от тона кожи. Он не привлекает слишком много внимания, но делает нужный акцент на ухоженности.
Кажется, в этом сезоне лучшие бьюти-решения — это просто довериться вкусу старшего поколения. Потому что настоящая элегантность с годами становится только лучше.
