Кепки, панамы и шляпы: самые модные головные уборы лета-2026

От кепок до панам: самые актуальные головные уборы 2026 года
В этом сезоне мода на головные уборы радует разнообразием: от изысканной классики, пахнущей отпуском на Лазурном побережье, до расслабленного стрит-стайла. Если хотите добавить финальный штрих своему летнему гардеробу 2026, то для вас есть несколько проверенных идей.
Трендовая кепка
Спортивный стиль давно перестал быть историей только о кроссовках. Сейчас обычная бейсболка как никогда актуальна. Ищите однотонные модели спокойных цветов: песочный, графитовый или молочный. Если хочется деталей, то пусть это будет маленький вышитый логотип или лаконичная фраза.
Вязаные бини на лето
Речь о легких бини, что связаны крючком. Они имеют немного бунтарский и одновременно уютный вид. Это идеальный вариант для музыкальных фестивалей или вечерних прогулок по городу. Такая шапка классно работает на контрастах: например, с яркой курткой-бомбером, свободными брюками и удобными балетками. Это выбор для тех, кто ценит самовыражение и легкий беспорядок в стиле.
Модный платок
Пожалуй, самая многофункциональная вещь в этом списке. Шелковые платки с морскими мотивами или вязаные варианты кроше можно будет все чаще увидеть в образах. Главная фишка в том, как именно вы его завяжете:
- Узелок под подбородком (так называемый "style russe" или бабушкин стиль), придающий образу загадочности.
- Как бандану, отсылающую к эстетике нулевых или пиратских мотивов.
Соломенная шляпа
Забудьте о бесформенных шляпах, которые закрывают полмира. Летом 2026 актуальны четкие архитектурные формы. Шляпа должна держать силуэт. Модели с контрастными лентами и полями средней длины — это прямая отсылка к французскому шику. Она идеально подходит к льняным вещам: костюмам-тройкам или длинным невесомым платьям. Это та вещь, которая мгновенно делает вид дороже.
