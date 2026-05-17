Главная Гламур От кепок до панам: самые актуальные головные уборы 2026 года

От кепок до панам: самые актуальные головные уборы 2026 года

Дата публикации 17 мая 2026 09:19
Кепки, панамы и шляпы: самые модные головные уборы лета-2026
Девушка с банданой. Фото: magnific

В этом сезоне мода на головные уборы радует разнообразием: от изысканной классики, пахнущей отпуском на Лазурном побережье, до расслабленного стрит-стайла. Если хотите добавить финальный штрих своему летнему гардеробу 2026, то для вас есть несколько проверенных идей.

О них расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Трендовая кепка

Спортивный стиль давно перестал быть историей только о кроссовках. Сейчас обычная бейсболка как никогда актуальна. Ищите однотонные модели спокойных цветов: песочный, графитовый или молочный. Если хочется деталей, то пусть это будет маленький вышитый логотип или лаконичная фраза.

Кепка, яка впишеться в будь-який образ
Кепка в современном образе. Фото: Instagram/e1isabethng

Вязаные бини на лето

Речь о легких бини, что связаны крючком. Они имеют немного бунтарский и одновременно уютный вид. Это идеальный вариант для музыкальных фестивалей или вечерних прогулок по городу. Такая шапка классно работает на контрастах: например, с яркой курткой-бомбером, свободными брюками и удобными балетками. Это выбор для тех, кто ценит самовыражение и легкий беспорядок в стиле.

Яку шапку можна носить навіть влітку
Бини на лето. Фото: Instagram/whatgigiwearsок

Модный платок

Пожалуй, самая многофункциональная вещь в этом списке. Шелковые платки с морскими мотивами или вязаные варианты кроше можно будет все чаще увидеть в образах. Главная фишка в том, как именно вы его завяжете:

  1. Узелок под подбородком (так называемый "style russe" или бабушкин стиль), придающий образу загадочности.
  2. Как бандану, отсылающую к эстетике нулевых или пиратских мотивов.
Хустка на літо ідеальний вибір
Платок в элегантном образе. Фото: Instagram/tia_dewitt

Соломенная шляпа

Забудьте о бесформенных шляпах, которые закрывают полмира. Летом 2026 актуальны четкие архитектурные формы. Шляпа должна держать силуэт. Модели с контрастными лентами и полями средней длины — это прямая отсылка к французскому шику. Она идеально подходит к льняным вещам: костюмам-тройкам или длинным невесомым платьям. Это та вещь, которая мгновенно делает вид дороже.

Капелюх завжди буде доречним
Модная шляпа. Фото: Instagram/emilyshak

головные уборы аксессуары весна-лето 2026
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Анна Бондаренко
