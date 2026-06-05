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Главная Гламур Надя Дорофеева появилась в беспроигрышном летнем платье

Надя Дорофеева появилась в беспроигрышном летнем платье

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 11:26
Летнее платье как у Нади Дорофеевой: модель, которая всегда актуальна
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

На улице лето, а это значит, что пришло время доставать из шкафа что-то максимально легкое и комфортное. Конечно, платьев много не бывает, но в этом сезоне стилисты и звезды уже определились с главным фаворитом. Если вы листаете ленту Instagram и ищете вдохновение для обновления гардероба, обратите внимание на выбор Нади Дорофеевой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Радіо Люкс".

Певица на днях засветила в сети образ, который уже претендует на статус самой популярной вещи лета. Это платье миди в нежный горошек.

Какое летнее платье носит Дорофеева

Модель облегающая, с эффектом легкого платья-комбинации, которое выглядит очень женственно. Отдельное внимание на халтер-воротник и глубокий вырез, что визуально акцентирует внимание на плечах и делает силуэт более изящным.

Дорофєєва в розкішній сукні
Певица Дорофеева Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В целом этот фасон очень напоминает эстетику 90-х годов. Тогда все были помешаны на лаконичности, минималистичных принтах и комфорте, который имеет дорогой вид. Сочетание светлой ткани в мелкий черный горошек с довольно откровенным верхом создает интересный контраст: одновременно и романтично, и немного дерзко.

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Дорофеева доказала, что такое платье можно носить даже тогда, когда вечером становится прохладнее. Она накинула сверху темно-коричневый кардиган, и, кажется, это просто идеальное попадание. Образ получился сбалансированным — легкость платья никуда не исчезла, но добавилась нотка уюта.

Если планируете обновление летнего гардероба, присмотритесь к моделям именно с таким воротником, потому что это сейчас хит.

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Надя Дорофеева платье трендовые образы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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