Главная Гламур Забудьте о юбках: что такое припинда и почему она нужна

Забудьте о юбках: что такое припинда и почему она нужна

Дата публикации 17 мая 2026 17:46
Что такое припинда: летний тренд, который может заменить юбки
Припинда. Фото: magnific

Когда-то это считалось просто частью сельской одежды, которую надевали "для работы". Сегодня же вокруг припинды снова появился интерес и уже совсем другой. Ее достают из забытых традиций и пробуют вписать в городскую жизнь, где джинсы, кроссовки и платья давно смешались в один гардероб без правил.

Новини.LIVE расскажет, почему припинду стоит добавить в свои повседневные образы.

С чем носить припинду летом

Припринда — это тот самый элемент, который носили поверх основной одежды. Что-то вроде фартука, но с более глубоким смыслом. Ее шили из ткани, часто украшали узорами или просто делали из того, что было под рукой. Она защищала одежду, но в то же время имела и другое значение — во многих регионах ее воспринимали как вещь с символикой, почти как оберег.

Сейчас все это звучит немного неожиданно, потому что в современном стиле припинда выглядит совсем иначе. Ее уже не воспринимают как нечто "из прошлого". Наоборот — это элемент, который может сделать образ необычным и даже смелым. Кто-то сочетает ее с простой белой рубашкой, кто-то с платьем, а кто-то вообще добавляет к спортивной одежде, и это выглядит довольно органично.

Припинда. Фото из Instagram

Есть в этом тренде что-то немного эмоциональное. Не просто об одежде, а о попытке вернуть себе что-то забытое. Дизайнеры тоже подхватили эту волну. Кто-то работает со льном, кто-то экспериментирует с денимом, добавляет ручную вышивку или простые декоративные элементы. Но смысл остается тот же — сделать вещь узнаваемой.

И, пожалуй, самое интересное, что припинда не возвращается как копия прошлого. Она меняется вместе с теми, кто ее носит.

Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Анна Бондаренко
