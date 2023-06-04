Авторы фильма "Барби" вызвали ажиотаж и дефицит на один из товаров

Фото из фильма "Барби". Фото: Google

В середине лета в мировой прокат, включая украинский, выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Главные роли в нем сыграли голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг. Создатели фильма подогревают интерес к будущей премьере и рассказывают интересные факты.

Один из таких рассказала художница-постановщица Сара Гринвуд, сообщает издание Architectural Digest.

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Дефицит краски

Она отметила, что стилистика фильма и необходимые для производства декорации краски вызвали ажиотаж вокруг флуоресцентной розовой краски Rosco. Работа над лентой даже привела к ее временному дефициту на международном рынке.

"В мире закончился розовый цвет", — с юмором сообщила Гринвуд.

Дизайнеры и авторы картины черпали вдохновение для декораций в модернизме Палм-Спрингса середины 20 века. Комнаты так называемого Дома мечты специально сделали относительно маленькими, чтобы добиться уникального визуального эффекта.

Основным элементом не только этого дома, но и множества других декораций для фильма, стал ярко-розовый цвет.

"Потолок на самом деле достаточно низкий, а чтобы пересечь комнату нужно всего несколько шагов. Это создает странный эффект, когда актеры кажутся большими в конкретном пространстве, но маленькими в общей картине. Мне хотелось, чтобы розовый был очень ярким", — призналась режиссер ленты, Грета Хервиг.

Дом мечты из фильма "Барби". Фото: Google

Дом мечты из фильма "Барби". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Марго Робби и Райан Гослинг в ярких образах посетили CinemaCon в Лас-Вегасе (США). Также мы рассказывали об обновленной версии о Русалочке, которую впервые исполнила темнокожая актриса, и другие кинопремьеры, недавно вышедшие на большие экраны в Украине.