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Шедевр архитектуры: Бейонсе приобрела самый дорогой дом в Калифорнии

19 мая 2023 21:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе приобрела самый дорогой дом в Калифорнии
Рэпер Джей-Зи с женой певицей Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей-Зи сделали выгодную инвестицию. Пара приобрела роскошное поместье на берегу океана.

Об этом пишет издание TMZ.

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Самый дорогой дом в Калифорнии

Самый дорогой дом в Калифорнии обошелся звездным супругам в $200 млн. Это новый рекорд в сфере недвижимости. Предыдущая самая дорогая покупка дома в Калифорнии обошлась его хозяину $177 млн. Рекордная сделка в стране составляет $238 млн. за апартаменты в Нью-Йорке.

Бейонсе с мужем приобрела самое дорогое поместье. Фото: tmz.com
Бейонсе с мужем приобрели самый дорогой особняк в Калифорнии. Фото: tmz.com

Поместье Бейонсе в Малибу имеет вид на Тихий океан и расположен в районе миллиардеров. Дом был построен Уильямом Беллом, одним из крупнейших коллекционеров арт-предметов. Бел строил дом 15 лет.

Бейонсе с мужем приобрели самое дорогое поместье. Фото: tmz.com
Бейонсе с мужем приобрели самый дорогой особняк в Калифорнии. Фото: tmz.com

Дизайнер имения Тадао Андо, японский архитектор, также работавший над домом Канье Уэста в Малибу.

Бейонсе с мужем приобрели самое дорогое поместье. Фото: tmz.com
Бейонсе с мужем приобрели самый дорогой особняк в Калифорнии. Фото: tmz.com

Напомним, покупка дома является вторым крупным приобретением пары в Лос-Анджелесе. В 2017 году они купили дом за $88 млн, который позже продали за $100 млн.

Ранее Бейонсе рассказала, как заработала первые деньги.

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