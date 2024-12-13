Billboard Music Awards-2024 — кто получил награды

Billboard Music Awards-2024 — объявили список победителей
В четверг, 12 декабря, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2024. Стали известны имена победителей.
Об этом говорится на официальном сайте Billboard.
Победители Billboard Music Awards-2024
Певцы Зак Брайан, Тейлор Свифт, Морган Уоллен и Сабрина Карпентер лидируют по количеству номинаций.
Свифт победила в 10 категориях: лучший артист, лучшая артистка, лучший артист Billboard 200, лучший артист Hot 100, лучший автор песен, лучший исполнитель стриминговых песен, лучший исполнитель радио-песен, лучший артист Billboard Global (кроме США) и лучший альбом Billboard 200 за песню The Tortured Poets Department.
Лучший артист — Тейлор Свифт.
Лучший новый артист — Чаппел Рон.
Лучшая группа — Fuerza Regida.
Лучший исполнитель — Морган Воллен.
Лучшая исполнительница — Тейлор Свифт.
Лучший рэп исполнитель — Drake.
Лучший саундтрек — "Тролли: Снова вместе".
Лучшая песня Hot 100 — Тедди Свимс, "Lose Control".
Лучшая танцевальная песня — Dua Lipa "Houdini".
Лучший дуэт — Post Malone feat. Morgan Wallen "I Had Some Help".
Напомним, ранее Billboard назвал имя величайшей поп-звезды ХХІ века. А также Cardi B шокировала своими расходами.
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