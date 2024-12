Billboard Music Awards-2024 — кто получил награды

Один из победителей Billboard Music Awards 2024 певец Тедди Свимс. Фото: instagram.com/billboard/

В четверг, 12 декабря, в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2024. Стали известны имена победителей.

Об этом говорится на официальном сайте Billboard.

Читайте также:

Победители Billboard Music Awards-2024

Певцы Зак Брайан, Тейлор Свифт, Морган Уоллен и Сабрина Карпентер лидируют по количеству номинаций.

Свифт победила в 10 категориях: лучший артист, лучшая артистка, лучший артист Billboard 200, лучший артист Hot 100, лучший автор песен, лучший исполнитель стриминговых песен, лучший исполнитель радио-песен, лучший артист Billboard Global (кроме США) и лучший альбом Billboard 200 за песню The Tortured Poets Department.

Лучший артист — Тейлор Свифт.

Лучший новый артист — Чаппел Рон.

Лучшая группа — Fuerza Regida.

Лучший исполнитель — Морган Воллен.

Лучшая исполнительница — Тейлор Свифт.

Лучший рэп исполнитель — Drake.

Лучший саундтрек — "Тролли: Снова вместе".

Лучшая песня Hot 100 — Тедди Свимс, "Lose Control".

Лучшая танцевальная песня — Dua Lipa "Houdini".

Лучший дуэт — Post Malone feat. Morgan Wallen "I Had Some Help".

Напомним, ранее Billboard назвал имя величайшей поп-звезды ХХІ века. А также Cardi B шокировала своими расходами.