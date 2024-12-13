Billboard Music Awards-2024 — хто отримав нагороди

Billboard Music Awards-2024 — оголосили список переможців
У четвер, 12 грудня, в Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення музичної премії Billboard Music Awards 2024. Стали відомі імена переможців.
Про це йдеться на офіційному сайті Billboard.
Переможці Billboard Music Awards-2024
Співаки Зак Брайан, Тейлор Свіфт, Морган Воллен і Сабріна Карпентер лідирують за кількістю номінацій.
Свіфт перемогла в 10 категоріях: найкращий артист, найкраща артистка, найкращий артист Billboard 200, найкращий артист Hot 100, найкращий автор пісень, найкращий виконавець стрімінгових пісень, найкращий виконавець радіо-пісень, найкращий артист Billboard Global 200, найкращий артист Billboard Global (крім США) і найкращий альбом Billboard 200 за пісню "The Tortured Poets Department".
Найкращий артист — Тейлор Свіфт.
Найкращий новий артист — Чаппел Рон.
Найкращий гурт — Fuerza Regida.
Найкращий виконавець — Морган Воллен.
Найкраща виконавиця — Тейлор Свіфт.
Найкращий реп-виконавець — Drake.
Найкращий саундтрек — "Тролі: Знову разом".
Краща пісня Hot 100 — Тедді Свімс, "Lose Control".
Найкраща танцювальна пісня — Dua Lipa "Houdini".
Найкращий дует — Post Malone feat. Morgan Wallen "I Had Some Help".
Нагадаємо, раніше Billboard назвав ім'я найвидатнішої поп-зірки ХХІ століття. А також Cardi B шокувала своїми витратами.
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