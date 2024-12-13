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Billboard Music Awards-2024 — оголосили список переможців

13 грудня 2024 09:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Billboard Music Awards-2024 — хто отримав нагороди
Один із переможців Billboard Music Awards 2024 співак Тедді Свімс. Фото: instagram.com/billboard/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

У четвер, 12 грудня, в Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення музичної премії Billboard Music Awards 2024. Стали відомі імена переможців.

Про це йдеться на офіційному сайті Billboard.

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Переможці Billboard Music Awards-2024

Співаки Зак Брайан, Тейлор Свіфт, Морган Воллен і Сабріна Карпентер лідирують за кількістю номінацій.

Свіфт перемогла в 10 категоріях: найкращий артист, найкраща артистка, найкращий артист Billboard 200, найкращий артист Hot 100, найкращий автор пісень, найкращий виконавець стрімінгових пісень, найкращий виконавець радіо-пісень, найкращий артист Billboard Global 200, найкращий артист Billboard Global (крім США) і найкращий альбом Billboard 200 за пісню "The Tortured Poets Department".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Найкращий артист — Тейлор Свіфт.

Найкращий новий артист — Чаппел Рон.

Найкращий гурт —  Fuerza Regida.

Найкращий виконавець — Морган Воллен.

Найкраща виконавиця — Тейлор Свіфт.

Найкращий реп-виконавець — Drake.

Найкращий саундтрек — "Тролі: Знову разом".

Краща пісня Hot 100 — Тедді Свімс, "Lose Control".

Найкраща танцювальна пісня — Dua Lipa "Houdini".

Найкращий дует — Post Malone feat. Morgan Wallen "I Had Some Help".

Нагадаємо, раніше Billboard назвав ім'я найвидатнішої поп-зірки ХХІ століття. А також Cardi B шокувала своїми витратами.

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