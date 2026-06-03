Модные стрижки 90-х: какие прически вернулись в моду в 2026 году

Женщина делает прическу в салоне. Фото: magnific

Модные стрижки 2026 года все чаще отсылают к трендам 90-х. Возвращаются культовые прически тех лет, которые сейчас снова выбирают стилисты и знаменитости.

Новини.LIVE перечислит три стрижки, которые будут актуальными в 2026.

Знаменитая стрижка "Рэйчел"

Да, та самая культовая многослойная стрижка на среднюю длину, которую популяризировала Дженнифер Энистон в сериале "Друзья". Волосы вокруг лица выстрижены слоями, которые мягко подкручиваются внутрь. За счет этого, стрижка выглядит максимально женственной и одновременно дорогой, особенно если у вас волосы средней длины. Эта стрижка придаст шевелюре визуальный объем, даже если природа не наделила вас густой гривой.

Бикси

В девяностых с такой прической ходили все главные кинозвезды — от Вайноны Райдер до Мег Райан. Она подойдет тем, кто любит покороче и смелее. Это такой себе микс боба и пикси. Суть проста: сзади волосы максимально короткие, а сверху — более длинные пряди, дающие хорошую текстуру. В целом она выглядит очень дерзко и, главное, не требует многих часов укладки. Только немного текстурирующего спрея.

Удлиненное каре

Стилисты советуют забыть об идеально ровных линиях, где каждый волосок к волоску. Сейчас в моде так сказать "живые" волосы. Прическа должна быть такой, будто вы только встали с кровати или только что вернулись с пляжа. Вот и весь секрет. Это максимально универсальная стрижка, которая подходит почти всем, потому что не требует строгого ухода и выглядит очень расслабленно.

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