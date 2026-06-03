Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Легендарные стрижки 90-х: 3 варианта, что снова в моде в 2026 году

Легендарные стрижки 90-х: 3 варианта, что снова в моде в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 13:15
Модные стрижки 90-х: какие прически вернулись в моду в 2026 году
Женщина делает прическу в салоне. Фото: magnific

Модные стрижки 2026 года все чаще отсылают к трендам 90-х. Возвращаются культовые прически тех лет, которые сейчас снова выбирают стилисты и знаменитости.

Новини.LIVE перечислит три стрижки, которые будут актуальными в 2026.

Знаменитая стрижка "Рэйчел"

Да, та самая культовая многослойная стрижка на среднюю длину, которую популяризировала Дженнифер Энистон в сериале "Друзья". Волосы вокруг лица выстрижены слоями, которые мягко подкручиваются внутрь. За счет этого, стрижка выглядит максимально женственной и одновременно дорогой, особенно если у вас волосы средней длины. Эта стрижка придаст шевелюре визуальный объем, даже если природа не наделила вас густой гривой.

Бикси

В девяностых с такой прической ходили все главные кинозвезды — от Вайноны Райдер до Мег Райан. Она подойдет тем, кто любит покороче и смелее. Это такой себе микс боба и пикси. Суть проста: сзади волосы максимально короткие, а сверху — более длинные пряди, дающие хорошую текстуру. В целом она выглядит очень дерзко и, главное, не требует многих часов укладки. Только немного текстурирующего спрея.

@tori.lavoie

Стрижка мечты #greenscreen

Читайте также:
♬ Step On Me - The Cardigans

Удлиненное каре

Стилисты советуют забыть об идеально ровных линиях, где каждый волосок к волоску. Сейчас в моде так сказать "живые" волосы. Прическа должна быть такой, будто вы только встали с кровати или только что вернулись с пляжа. Вот и весь секрет. Это максимально универсальная стрижка, которая подходит почти всем, потому что не требует строгого ухода и выглядит очень расслабленно.

Ранее мы писали о том, какие стрижки наоборот визуально могут добавлять лет в 2026 году. От них лучше воздержаться в любом сезоне.

Также мы сообщали о челке, которая наоборот освежает образ после 50 лет. Именно она прикрывает лоб, если нужно скрыть морщины.

90-е стильная короткая стрижка трендовые стрижки
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации