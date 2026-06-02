Прически, которые выдержат вечер: 3 идеи на выпускной для уверенных в себе

Девушка с красивой прической.

Выпускной вечер легко испортить неудобной прической. Поэтому на этот случай подойдут те варианты, которые будто сделаны без усилий, но при этом прекрасно держат форму. Лучший образ — это тот, с которым вы забываете о зеркале и просто наслаждаетесь праздником.

Новини.LIVE расскажет о трех идеях, которые сейчас в моде и делаются очень легко.

Какую модную прическу сделать на выпускной в 2026 году

Легкие локоны

Голливудская волна — была и остается на пике популярности, а главное не требует много лака для фиксации. Для начала попробуйте создать мягкие, немного расслабленные завитки. Чтобы прическа имела объемный вид и не распалась во время танцев, ее стоит сбрызнуть солевым спреем. Он сделает пряди немного текстурными, и они будут выглядеть максимально естественно.

Мальвинка

Это очень женственный и удобный вариант, так как волосы не лезут в глаза. Просто отделите верхнюю часть волос и закрепите ее сзади. Можно сделать легкий начес волос для объема или просто подколоть пряди стильной заколкой. Остальные волосы снизу оставьте распущенными или слегка подкрутите. Это быстро, нежно и подходит почти ко всему.

Объемная коса

Если хотите косу, не делайте ее тугой. Секрет в том, чтобы после плетения немного "вытянуть" пряди в стороны. Так она станет вдвое толще и намного интереснее. Это отличный вариант для длинных платьев: будет выглядеть празднично, но очень легко и современно.

Но всегда выбирайте ту прическу, с которой вам будет комфортно двигаться. Ведь лучше всего будут выглядеть те волосы, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно и главное уверенно.

