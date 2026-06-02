Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Когда времени мало: 3 прически для выпускного, что спасают ситуацию

Когда времени мало: 3 прически для выпускного, что спасают ситуацию

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 16:08
Прически, которые выдержат вечер: 3 идеи на выпускной для уверенных в себе
Девушка с красивой прической. Фото: magnific

Выпускной вечер легко испортить неудобной прической. Поэтому на этот случай подойдут те варианты, которые будто сделаны без усилий, но при этом прекрасно держат форму. Лучший образ — это тот, с которым вы забываете о зеркале и просто наслаждаетесь праздником.

Новини.LIVE расскажет о трех идеях, которые сейчас в моде и делаются очень легко.

Какую модную прическу сделать на выпускной в 2026 году

Легкие локоны

Голливудская волна — была и остается на пике популярности, а главное не требует много лака для фиксации. Для начала попробуйте создать мягкие, немного расслабленные завитки. Чтобы прическа имела объемный вид и не распалась во время танцев, ее стоит сбрызнуть солевым спреем. Он сделает пряди немного текстурными, и они будут выглядеть максимально естественно.

Легкі локони підійдуть на різні події
Легкие локоны. Фото из Instagram

Мальвинка

Это очень женственный и удобный вариант, так как волосы не лезут в глаза. Просто отделите верхнюю часть волос и закрепите ее сзади. Можно сделать легкий начес волос для объема или просто подколоть пряди стильной заколкой. Остальные волосы снизу оставьте распущенными или слегка подкрутите. Это быстро, нежно и подходит почти ко всему.

Зачіска, яка ідеально підійде на випускний
Мальвинка. Фото из Instagram

Объемная коса

Если хотите косу, не делайте ее тугой. Секрет в том, чтобы после плетения немного "вытянуть" пряди в стороны. Так она станет вдвое толще и намного интереснее. Это отличный вариант для длинных платьев: будет выглядеть празднично, но очень легко и современно.

Читайте также:
Святковий варіант зачіски
Объемная коса. Фото из Instagram

Но всегда выбирайте ту прическу, с которой вам будет комфортно двигаться. Ведь лучше всего будут выглядеть те волосы, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно и главное уверенно.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стоит рассмотреть на средние волосы. Прическу не придется поправлять каждую минуту.

Также мы сообщали об удачных стрижках на волнистые волосы, которые сами по себе тяжелые в укладке. Стилисты наконец-то научились работать с локонами.

прически выпускной трендовые образы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации