Прически, которые выдержат вечер: 3 идеи на выпускной для уверенных в себе

Когда времени мало: 3 прически для выпускного, что спасают ситуацию
Выпускной вечер легко испортить неудобной прической. Поэтому на этот случай подойдут те варианты, которые будто сделаны без усилий, но при этом прекрасно держат форму. Лучший образ — это тот, с которым вы забываете о зеркале и просто наслаждаетесь праздником.
Новини.LIVE расскажет о трех идеях, которые сейчас в моде и делаются очень легко.
Какую модную прическу сделать на выпускной в 2026 году
Легкие локоны
Голливудская волна — была и остается на пике популярности, а главное не требует много лака для фиксации. Для начала попробуйте создать мягкие, немного расслабленные завитки. Чтобы прическа имела объемный вид и не распалась во время танцев, ее стоит сбрызнуть солевым спреем. Он сделает пряди немного текстурными, и они будут выглядеть максимально естественно.
Мальвинка
Это очень женственный и удобный вариант, так как волосы не лезут в глаза. Просто отделите верхнюю часть волос и закрепите ее сзади. Можно сделать легкий начес волос для объема или просто подколоть пряди стильной заколкой. Остальные волосы снизу оставьте распущенными или слегка подкрутите. Это быстро, нежно и подходит почти ко всему.
Объемная коса
Если хотите косу, не делайте ее тугой. Секрет в том, чтобы после плетения немного "вытянуть" пряди в стороны. Так она станет вдвое толще и намного интереснее. Это отличный вариант для длинных платьев: будет выглядеть празднично, но очень легко и современно.
Но всегда выбирайте ту прическу, с которой вам будет комфортно двигаться. Ведь лучше всего будут выглядеть те волосы, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно и главное уверенно.
