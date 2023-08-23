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Супермодель Хайди Клум рассекретила свой вес

23 августа 2023 18:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Хайди Клум рассекретила свой вес
Супермодель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Хайди Клум откровенно рассказала поклонникам о своем питании. Звезда призналась, сколько весит.

Об этом Хайди рассказала в Instagram.

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50-летняя модель поддерживает свою модельную фигуру благодаря нежирному завтраку из трех яиц-пашот в теплом курином бульоне и сказала своим подписчикам, что она не ест более 900 калорий в день. По просьбе поклонника поделиться своим весом, Хайди рассказала, что весит 62,5 килограмма.

Ранее Хайди сказала, что больше не соблюдает "дисциплинированную" диету, несмотря на проблемы с едой в прошлом.

Она сказала журналу Red Magazine, что наконец "удовлетворена тем, как выглядит", и рада возможности "просто выбирать правильные вещи", когда дело касается ее пищевых привычек.

"Я чувствую себя счастливой от того, кем я являюсь и какой я являюсь. Я ношу брюки, которые хочу носить, и живу своей жизнью. Сначала мне приходилось быть дисциплинированной относительно еды, а теперь я просто привыкла к этому. Вариантов так много, просто выбирайте правильные вещи. Потому что тогда у вас не будет страданий", — говорит Хайди.

Напомним, Шарлиз Терон ответила на слухи о пластической операции.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета.

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