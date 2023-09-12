Эксмуж Бритни Спирс хочет от нее больше денег на сыновей

Экс-муж Бритни Спирс хочет от нее больше денег на сыновей
Кевин Федерлайн хочет увеличения алиментов от своей бывшей жены Бритни Спирс. Через несколько дней исполнится 18 лет их сыну Шону Престону, и по закону сумма выплат должна уменьшиться.
Об этом пишет Daily Mail.
Скандал вокруг алиментов
Инсайдер утверждает, что Федерляйн "думает обратиться в суд", чтобы потребовать увеличить сумму. Ожидается, что после дня рождения Шона Престона на этой неделе ежемесячные выплаты Спирс уменьшатся с 40 000 до 20 000 долларов.
"Кевину платили непомерные деньги, и если бы ему понадобилось больше денег, он наконец-то получил бы работу", — рассказал источник из окружения артистки.
У бывшей пары есть так же 17-летний сын Джейден Джеймс.
"Бритни радуется, что Шону 14 сентября исполняется 18 лет, потому что она устала платить Кевину сумасшедшые деньги", — добавляет источник.
Кевин перевез всю свою семью, включая Шона, Джейдена и других четырех детей, на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс получила должность преподавателя в Гавайском университете. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы Кевин мог продолжать получать деньги на Шона и Джейдена.
В Калифорнии алименты заканчивают выплачивать, когда ребенок оканчивает среднюю школу или когда ему исполняется 19 лет — в зависимости от того, что наступит раньше.
Законы об алиментах на Гавайях отличаются тем, что родители могут получать алименты, пока ребенку не исполнится 23 года, если их ребенок учится в колледже.
Кевин, за которого Бритни вышла замуж в 2004 году и развелась через три года в 2007 году, не смог получить выплаты от певицы из-за брачного договора.
Кроме Шона и Джейдена, у Кевина еще четверо детей — две дочери от жены Виктории, а также сын и дочь от бывшей Шар Джексон.
Через год после непростого развода Бритни с Кевином у нее произошел психический срыв, из-за которого она была под опекой своего 71-летнего папы Джейми с 2007 по 2021 год.
В результате Кевин получил полную физическую и юридическую опеку над мальчиками.
В мае 2018 года Кевин попросил увеличить алименты на обоих своих сыновей на 40 000 долларов в месяц — с 20 000 до 60 000 долларов. Отец Бритни Джейми отклонил первоначальную просьбу Кевина. Дело закрыли.
В документах также отмечено, что она платила своему отцу 128 000 долларов в год, чтобы он исполнял обязанности опекуна.
"Бритни любит своих детей, всегда поддерживала их и хочет, чтобы они были счастливы", — сказал источник из окружения певицы.
Бритни и Кевин встречались три месяца в 2004 году, прежде чем обручиться в июле того же года. Они поженились через два месяца в сентябре 2004 года. Поп-звезда родила Шона в сентябре 2005 года, а Джейдена — примерно год спустя в 2006 году, она подала на развод в ноябре 2006 года.
Сейчас Бритни готовится к выпуску своих мемуаров The Woman In Me в ноябре.
Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым.
Ранее супруг Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.