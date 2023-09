Эксмуж Бритни Спирс хочет от нее больше денег на сыновей

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Кевин Федерлайн хочет увеличения алиментов от своей бывшей жены Бритни Спирс. Через несколько дней исполнится 18 лет их сыну Шону Престону, и по закону сумма выплат должна уменьшиться.

Об этом пишет Daily Mail.

Скандал вокруг алиментов

Инсайдер утверждает, что Федерляйн "думает обратиться в суд", чтобы потребовать увеличить сумму. Ожидается, что после дня рождения Шона Престона на этой неделе ежемесячные выплаты Спирс уменьшатся с 40 000 до 20 000 долларов.

Кевин Федерляйн с сыновьями. Фото: dailymail.co.uk/

"Кевину платили непомерные деньги, и если бы ему понадобилось больше денег, он наконец-то получил бы работу", — рассказал источник из окружения артистки.

У бывшей пары есть так же 17-летний сын Джейден Джеймс.

"Бритни радуется, что Шону 14 сентября исполняется 18 лет, потому что она устала платить Кевину сумасшедшые деньги", — добавляет источник.

Кевин перевез всю свою семью, включая Шона, Джейдена и других четырех детей, на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс получила должность преподавателя в Гавайском университете. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы Кевин мог продолжать получать деньги на Шона и Джейдена.

В Калифорнии алименты заканчивают выплачивать, когда ребенок оканчивает среднюю школу или когда ему исполняется 19 лет — в зависимости от того, что наступит раньше.

Бритни Спирс с сыновьями. Фото: dailymail.co.uk/

Законы об алиментах на Гавайях отличаются тем, что родители могут получать алименты, пока ребенку не исполнится 23 года, если их ребенок учится в колледже.

Кевин, за которого Бритни вышла замуж в 2004 году и развелась через три года в 2007 году, не смог получить выплаты от певицы из-за брачного договора.

Кроме Шона и Джейдена, у Кевина еще четверо детей — две дочери от жены Виктории, а также сын и дочь от бывшей Шар Джексон.

Через год после непростого развода Бритни с Кевином у нее произошел психический срыв, из-за которого она была под опекой своего 71-летнего папы Джейми с 2007 по 2021 год.

В результате Кевин получил полную физическую и юридическую опеку над мальчиками.

В мае 2018 года Кевин попросил увеличить алименты на обоих своих сыновей на 40 000 долларов в месяц — с 20 000 до 60 000 долларов. Отец Бритни Джейми отклонил первоначальную просьбу Кевина. Дело закрыли.

В документах также отмечено, что она платила своему отцу 128 000 долларов в год, чтобы он исполнял обязанности опекуна.

"Бритни любит своих детей, всегда поддерживала их и хочет, чтобы они были счастливы", — сказал источник из окружения певицы.

Бритни и Кевин встречались три месяца в 2004 году, прежде чем обручиться в июле того же года. Они поженились через два месяца в сентябре 2004 года. Поп-звезда родила Шона в сентябре 2005 года, а Джейдена — примерно год спустя в 2006 году, она подала на развод в ноябре 2006 года.

Сейчас Бритни готовится к выпуску своих мемуаров The Woman In Me в ноябре.

