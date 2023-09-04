Самотня Брітні Спірс продовжує "всіювати" власне тіло новими татуюваннями

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Брітні Спірс продемонструвала два нові татуювання. Зірка продовжує "прикрашати" себе малюнками після новини про розлучення.

Відео з тату-салону зірка опублікувала в Instagram.

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Нові татуювання Брітні Спірс

У ролику 41-річна співачка помічена з трьома невеликими крапками на безіменному пальці правої руки. Також продемонструвала маленьке татуювання червоної зірки, яке було нанесене вище на праву руку. Раніше співачка показала нове татуювання зі змією, яке зробила на спині.

Новина про татуювання з'явилася після того, як чоловік Сем Асгарі перестав стежити за Брітні Спірс в Instagram. Подружжя було у шлюбі лише14 місяців. Відтоді, як з’явилася новина про їхній розрив, у ЗМІ з’явилася низка неприємних звинувачень.

Сем вирішив розлучитися після того, як поведінка Брітні стала дедалі нестабільнішою, а джерело сказало, що вона "кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Нагадаємо, Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.