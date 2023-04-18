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Венсан Кассель и Тина Кунаки: развод или звездный пиар

18 апреля 2023 12:48
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Венсан Кассель и Тина Кунаки: развод или звездный пиар
Венсан Кассель и Тина Кунаки. Фото: Harper`s Bazaar
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Недавно стало известно о том, что французский актер Венсан Кассель расстается с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака.

Новини.LIVE решили разобраться в ситуации и выяснить, что именно могли заставить звездных супругов поставить точку в отношениях.

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Пара познакомилась в 2015 году на отдыхе, а уже через год официально объявила о своих отношениях. Публика была в восторге, ведь Тина совсем не уступала в красоте бывшей жене Касселя Монике Беллуччи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Несмотря на разницу в 30 лет, влюбленные выглядели очень гармонично и не уставали публиковать общие фото в соцсетях. Тина хорошо отзывалась о Беллуччи и даже однажды написала, что считает ее очень красивой женщиной. Модель также смогла найти общий язык с двумя старшими дочерьми Касселя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Новость о беременности Кунаки стала настоящей сенсацией. Девушка выглядела по-настоящему счастливой. В апреле 2019-го стало известно, что Тина родила замечательную девочку, которую назвали Амазони. Кассель был на седьмом небе и не покидал любимую ни на минуту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Кризис в отношениях или все же развод

Все изменилось в начале марта этого года, когда пара перестала появляться на публике вместе, а вскоре Кассель и вовсе шокировал подписчиков, удалив все общие фото с Кунаки. Тина также оставила в своем Instagram всего несколько совместных снимков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Поговаривали, что девушка была разбита, но никаких подтверждений этому так и не нашлось. Пятого апреля Тина отпраздновала свой 26-й день рождения без мужа в компании друзей и улыбка не сходила с ее лица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by tinakunakey (@tinakunakey)

Кассель в это же время не сходит с красных дорожек и представляет свой новый фильм "Три мушкетера: Д'артаньян", где исполняет легендарную роль Атоса. История не новая и ожидать, что она вызовет настоящий ажиотаж у публики не стоит.

Придирчивые фанаты заметили, что из-за сплетен о разводе Касселя кинозалы существенно пополнились зрителями, поэтому фильм теперь сможет собрать неплохую кассу. Это породило версию о том, что слух о разводе – это просто очередной пиар, а пара со временем воссоединится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by VEENTZ (@vincentcassel)

Интересно, что роль Миледи (возлюбленной Атоса) в фильме исполнила известная сердцеедка Ева Грин. Не исключено, что эта красотка тоже могла подлить масла в огонь.

До сих пор неизвестно, оформили ли Кассель и Кунаки развод официально или им просто нужно время, чтобы преодолеть кризис в отношениях. Надеемся, что скоро сможем увидеть новые фото пары и верим, что любовь победит.

Напомним, что недавно Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом и прогулялась по столичному парку не в компании мужа .

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