Идеи летнего маникюра 2026: трендовые варианты на июнь

Ухоженные ногти. Фото: magnific

Июнь уже на пороге, а это значит, что пора наконец-то воплотить в жизнь те самые смелые идеи маникюра с Pinterest, которые весь год ждали своего часа. Когда, как не летом, сбрасывать с себя сдержанность и экспериментировать по полной? К тому же сейчас в бьюти-мире в тренде максимализм, поэтому скромничать точно не стоит — никакого "слишком" в этом сезоне просто не существует.

Какой маникюр сделать в начале лета

Если хочется чего-то свежего, присмотритесь к модным желейным финишам, текстурам с легким мерцанием и необычным цветовым миксам. Для тех, кто любит классику с изюминкой, отличным вариантом станет цветной френч или четкая геометрия.

Ниже представлены несколько актуальных трендов, которые стоит показать своему мастеру на следующем сеансе.

Летние полоски

Геометрические линии и яркие полосатые узоры — супервариант для тех, кто любит динамичный, но аккуратный дизайн.

Полоски в дизайне. Фото: Instagram/glossy.studios

Цветочные мотивы снова в топе

Милые ромашки на ногтях добавляют образу легкости и настоящего летнего настроения.

Ромашки в маникюре. Фото: Instagram/glossy.studios

Эффект "Aura nails"

Нежные цветовые переливы, напоминающие излучение ауры, остаются большим хитом благодаря своей загадочности.

Rose water nails

Эффект полупрозрачных, будто слегка размытых розовых ногтей, который выглядит максимально свежим, чистым и дорогим.

Одним словом, миксуйте стили и не бойтесь ярких акцентов, ведь это лето создано для того, чтобы выделяться.

