Время попрощаться: какие вещи потеряли актуальность в 2026 году

Дата публикации 1 июня 2026 10:41
Антитренды 2026 года: какие вещи больше не актуальны по версии Андре Тана
Андре Тан. Кадр из видео

То, что еще совсем недавно считалось обязательной частью стильного гардероба, постепенно отходит на второй план. Дизайнер Андре Тан рассказал, от каких вещей стоит отказаться в этом сезоне и на что обратить внимание взамен.

Балетки

Несколько сезонов подряд балетки были настоящими фаворитами модниц. Их носили с джинсами, платьями, костюмами и даже спортивными вещами. Но похоже, что эта история подходит к концу. По словам стилиста, популярность эстетики balletcore постепенно угасает. Вместе с ней исчезает и массовое увлечение балетками.

Вместо этого внимание советуют обратить на мюли. Такая обувь сейчас больше вписывается в повседневные образы. К тому же мюли удачно сочетают комфорт и сдержанную элегантность, которая сейчас особенно ценится.

Овальные очки

Еще год назад овальные солнцезащитные очки можно было увидеть буквально повсюду. Особенно популярными были модели в массивных или анималистических оправах. Но чрезмерная популярность часто играет против тренда. Когда одна и та же вещь появляется в каждом втором образе, интерес к ней постепенно угасает.

В новом сезоне актуальными будут очки с более четкой геометрией. Таким образом, квадратные формы, прямые линии и классические модели вроде "кошачьего глаза" возвращаются на первый план.

Сложный декор уходит в прошлое

Кружево, асимметрия, полупрозрачные ткани и романтические детали еще недавно были неотъемлемой частью многих трендов. Однако сегодня мода движется в другом направлении. Избыток декоративных элементов уступает место простым решениям. Вместо топов с большим количеством деталей дизайнеры предлагают обратить внимание на лаконичные силуэты и качественные материалы.

Шелк, сатин, гладкие ткани и базовые фасоны сейчас лучше, чем сложные конструкции из кружева или многочисленных вставок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Похоже, что в 2026 году мода делает ставку не только на эффектность, а на вещи, которые работают дольше одного сезона.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
