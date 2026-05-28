Главная Гламур Вместо старых джинсовых: какие самые модные шорты этого лета

Вместо старых джинсовых: какие самые модные шорты этого лета

Дата публикации 28 мая 2026 11:13
Самые модные шорты лета 2026: фасоны, которые сейчас носят все
Девушка в джинсовых шортах. Фото: magnific

В летнем сезоне 2026 года ключевым ориентиром в моде становится сочетание комфорта, сложных фактур и объемных силуэтов. Известный стилист Елена Шевченко рассказала о моделях шорт, которые станут главными хитами этого лета, заменив устаревшие облегающие варианты.

Новини.LIVE со ссылкой на слова стилиста объяснит, какие шорты носить этим летом.

Трендовые шорты лета-2026

Главным микротрендом сезона эксперт называет комбинированные шорты, где сочетаются разные ткани и цвета. Наиболее актуальными являются денимовые модели с белым кружевным низом, а также двухцветные карго. Такие вещи позволяют создать сложный и дорогой образ даже в сочетании с базовым верхом.

Шорти-карго, що знову повертаються цього сезону
Шорты-карго. Фото из Instagram

Для романтических луков стилист советует обратить внимание на блумеры — шелковые или атласные шорты с актуальной сборкой, рюшами и бантиками. Они лучше всего подходят обладательницам стройных ног и визуально корректируют фигуру с узкими бедрами.

Стилісти радять блумери цього сезону
Блумеры. Фото из Instagram

Для повседневных выходов и путешествий лидером стали pull-on shorts — максимально комфортные модели без пуговиц и молний. Елена Шевченко отметила, что главным цветовым акцентом лета стал именно красный цвет, который легко миксуется с простыми майками или рубашками.

В сегменте джинсовой одежды узкие модели окончательно уступили место широкому оверсайз-крою. Главным must-have сезона названы белые джинсовые шорты с высокой или слегка заниженной посадкой на бедрах.

Бермуди надовго закріпились в трендах
Бермуды. Фото из Instagram

Удлиненные бермуды тоже официально закрепились как летняя база, которая может заменить брюки в офисе. Стилист рекомендует выбирать длину в соответствии с ростом:

  • девушкам низкого роста — модели до колена;
  • высоким — варианты ниже колена или длины капри.

В тренде льняные бермуды розового цвета, а также классические песочные и темно-коричневые модели, которые прекрасно комбинируются с жакетами и каблуками.

Для поклонниц функционального стиля актуальными остаются удлиненные шорты-карго цвета хаки или песка с большими накладными карманами и шнуровками. Их рекомендуют сочетать с приталенными майками или oversize-рубашками.

весна-лето 2026 базовые женские вещи короткие шорты
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
