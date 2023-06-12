Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Навсегда в моем сердце": Илона Гвоздева рассказала о тяжелой потере arrow

"Навсегда в моем сердце": Илона Гвоздева рассказала о тяжелой потере

12 июня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева поделилась печальной новостью – звезда рассказала о потере родных
Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась печальной новостью. Известная танцовщица рассказала о том, как девять лет назад у нее не стало отца и брата, и показала кадры со своими близкими людьми.

Соответствующую публикацию Илона Гвоздева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

"Уже 9 лет как вас с нами нет, но я точно знаю, что вы смотрите за нами с небес и всегда рядом. Вы теперь наши ангелы — охранники и в моем сердце вы всегда живы! Люблю безгранично. Папа, твои внуки так похожи на тебя, они такие же сильные и несгибаемые как ты, ловкие и очень энергичные!Ты так мечтал стать дедушкой, но не успел.Да я знаю, что ты будешь всегда их оберегать с небес!Любимый мой братец, мой Русланчик, мне так сильно не хватает брата, который всегда меня защищал!Ты так рано ушел от нас и я так и не успела сказать тебе, как сильно люблю тебя и как сильно скучаю!Надеюсь, ты там вместе с отцом обрели покой и живете в мире!Навсегда в моем сердце…", — написала Илона Гвоздева.

Подписчики украинской танцовщицы не смогли пройти мимо и начали оставлять свои комментарии, выражая соболезнования в адрес Илоны Гвоздевой.

  • Такие тяжелые потери, очень жаль, что пришлось так рано потерять папу и брата, поэтому вы наверное так сильна
  • Я помню, как был сбор на лечение вашего отца @ilonagvozdeva, но я не знала, что вы потеряли еще и брата, примите мои соболезнования
  • Царство небесное, Руслан — мой одноклассник, до сих пор не верю
  • Такие большие и тяжелые потери... Примите соболезнование, Царство небесное, Светлая память
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала подтянутую фигуру в бикини.

Ранее мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева рассказала об ухудшении состояния здоровья.

Также мы сообщали о том, что популярная танцовщица Илона Гвоздева серьезно заболела.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас