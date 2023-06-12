Илона Гвоздева поделилась печальной новостью – звезда рассказала о потере родных

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась печальной новостью. Известная танцовщица рассказала о том, как девять лет назад у нее не стало отца и брата, и показала кадры со своими близкими людьми.

Соответствующую публикацию Илона Гвоздева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Уже 9 лет как вас с нами нет, но я точно знаю, что вы смотрите за нами с небес и всегда рядом. Вы теперь наши ангелы — охранники и в моем сердце вы всегда живы! Люблю безгранично. Папа, твои внуки так похожи на тебя, они такие же сильные и несгибаемые как ты, ловкие и очень энергичные!Ты так мечтал стать дедушкой, но не успел.Да я знаю, что ты будешь всегда их оберегать с небес!Любимый мой братец, мой Русланчик, мне так сильно не хватает брата, который всегда меня защищал!Ты так рано ушел от нас и я так и не успела сказать тебе, как сильно люблю тебя и как сильно скучаю!Надеюсь, ты там вместе с отцом обрели покой и живете в мире!Навсегда в моем сердце…", — написала Илона Гвоздева.

Подписчики украинской танцовщицы не смогли пройти мимо и начали оставлять свои комментарии, выражая соболезнования в адрес Илоны Гвоздевой.

Такие тяжелые потери, очень жаль, что пришлось так рано потерять папу и брата, поэтому вы наверное так сильна

Я помню, как был сбор на лечение вашего отца @ilonagvozdeva, но я не знала, что вы потеряли еще и брата, примите мои соболезнования

Царство небесное, Руслан — мой одноклассник, до сих пор не верю

Такие большие и тяжелые потери... Примите соболезнование, Царство небесное, Светлая память

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала подтянутую фигуру в бикини.

Ранее мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева рассказала об ухудшении состояния здоровья.

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