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Соблазнительная Эмили Ратаковски ошеломила фигурой в вязаном крючком бикини

30 августа 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Обольстительная Эмили Ратаковские ошеломила фигурой в вязаном крючком бикини.
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/inamoratawoman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала свое потрясающее тело в бикини. 32-летняя звезда позировала в белом вязаном купальнике на заднем дворе роскошного дома.

Снимки с кампании Эмили выставила в Instagram.

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Купальник Эмили выбрала из ее собственной линии Inamorata, что означает "женщина, в которую влюблены", согласно веб-сайту марки. Бикини вязаное крючком состоит из двух частей и имее дизайн раковины. Дополнила образ Эмили золотым колье с большим круглым кулоном.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inamorata (@inamoratawoman)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inamorata (@inamoratawoman)

В начале сентября 2022 звезда подала на развод с продюсером Себастианом после 4 лет брака. Говорили, что он изменял модели, но это не было подтверждено.

Эмили также рассказывала о том, что она является матерью-одиночкой и снова встречается с мужчиной после того, как в 2022 году подала на развод.

После расставания ее подозревали в романе с Питом Дэвидсоном, Гарри Стайлзом и Эриком Андре.

Звезда в разговоре с Elle UK и рассказала о воспитании сына.

"Когда ты становишься матерью, ты много жертвуешь своей личностью. Сейчас на мне лежит эта невероятная ответственность — воспитывать ребенка. Но я решила, чтобы сын имел пример счастливой мамы", — рассказала звезда.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.

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