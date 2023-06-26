Селена Гомес порадовала поклонников соблазнительным фото в купальнике

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица и актриса Селена Гомес в последнее время постоянно была занята на съемках. Но звезда не забывает о поклонниках, ожидающих ее фото в соцсети.

На этот раз актриса поделилась фотографией в купальнике в своем Instagram.

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Идеальна такая как есть

На фото, которым поделилась артистка, она соблазнительно позирует на яхте. Звезда не стесняется своих новых форм, а гордо демонстрирует их во всей красе.

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Селена Гомес после того, как пережила операцию по трансплантации почки, резко начала набирать лишний вес.

"Я стараюсь оставаться стройной, но когда иду в кафе, беру четыре тако, три яичных ролла, луковые кольца и острый сэндвич с курицей. Но, на самом деле, я не переживаю из-за своего веса, потому что люди все равно об этом постоянно говорят неприятные вещи. То ты очень худая, то слишком полная, то какие-то вещи на тебе плохо сидят. Но я идеальна такая как есть. Мораль истории? До свидания", — сказала в одном из прямых эфиров в социальной сети звезда.

Селена Гомес рассказала, что из-за болезни волчанки она зависима от медикаментов до конца жизни.

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