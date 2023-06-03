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Лайма Вайкуле устроит концерт в поддержку Украины: кто присоединится из звезд

3 июня 2023 12:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Война в Украине: Лайма Вайкуле устроит концерт в поддержку Украины
Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Лайма Вайкуле, осудившая в своих интеровью российскую агрессию, от слов перешла к делу. Артистка взялась за организацию благотворительного концерта в пользу Украины.

Об этом говорится на официальном сайте концерта.

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Лайма Вайкуле в июле проведет в Юрмале благотворительный концерт, на котором выступят немало украинских и зарубежных звезд. Также на сцену выйдет лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Музыкант с самого начала войны поддерживал Украину, за что в России его признали "иноагентом".

СМИ распространили список участников концерта, среди которых Вера Брежнева, победивший на Евровидении-2017 португалец Сальвадор Собрал. Кстати, конкурс проводился в Украине. Присоединятся к сбору средств в пользу Украины и Макс Барских, Надя Дорофеева, Никита Алексеев, Нино Катамадзе и Семен Слепаков. Возможно, шоу посетит звездная семья Пугачевой и Галкина.

Стоимость билетов варьируется от 55 до 330 евро.

Напомним, Вера Брежнева до 24 февраля 2022 года работала и жила в России, но после полномасштабного вторжения РФ покинула страну-агрессора. Звезда работала волонтером в Польше, а впоследствии стала петь на украинском. Также, говорят, что ее позиция вызвала проблемы в отношениях с мужем Константином Меладзе.

Ранее Лайма Вайкуле опровергла свой конфликт с Ротару и прокомментировала ориентацию Галкина.

Также Вайкуле в интервью блоггеру Дмитрию Гордону артистка рассказала, где была раньше и как победить оккупанта.

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